Компания Disney впервые за 40 лет закончила год с убытком

На фоне пандемии коронавируса американская компания Disney завершила с чистым убытком четвертый квартал и весь 2020 финансовый год, который закончился в начале октября. Это следует из отчета компании, опубликованного 12 ноября.
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Фото: Shutterstock
Согласно отчету, размер чистого убытка за последний квартал составил 710 млн долларов. В общей сложности за 2020 год потери Disney достигли 2,832 млрд против чистой прибыли 10,4 млрд долларов в 2019 году. Таких показателей не было как минимум с 1980-го года. Выручка компании упала на 52%, до 1,6 млрд долларов, и операционная прибыль — на 61%, до 419 млн долларов.
Тем не менее инвесторы оценили такие результаты положительно, а акции компании после публикации отчетности увеличились на 6%. Ожидалось, что выручка за квартал не превысит 14,2 млрд долларов, а убыток в пересчете на акцию составит 71 цент, а на деле — 20 центов на акцию.
Также хорошие результаты показал стриминговый сервис Disney+: количество платных подписчиков выросло с 60 млн в августе до 73,7 млн на начало октября. Убыток подразделения за квартал составил 580 млн долларов, когда аналитики прогнозировали более 1 млрд долларов.
Кроме того, доходы подразделения, управляющего тематическими парками, круизными судами и выпускающего потребительские товары и видеоигры, сократились в четвертом квартале на 61% — до 2,58 млрд долларов. Операционный убыток составил 1,098 млрд долларов против прибыли в 1,381 млрд долларов в прошлом году.
Ранее стало известно о том, что киностудия Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва» 2019 года. Работой над сиквелом займется режиссер и лауреат премии «Оскар» Барри Дженкинс, получивший статуэтку за сценарий к фильму «Лунный свет».
Оригинальный мультфильм «Король Лев» выпустила студия Disney в 1994 году. Это один из самых кассовых мультфильмов компании, собравший 968 миллионов долларов. Ремейк вышел на экраны летом 2019 года.
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