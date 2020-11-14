Компания Disney впервые за 40 лет закончила год с убытком

Тем не менее инвесторы оценили такие результаты положительно, а акции компании после публикации отчетности увеличились на 6%. Ожидалось, что выручка за квартал не превысит 14,2 млрд долларов, а убыток в пересчете на акцию составит 71 цент, а на деле — 20 центов на акцию.

Также хорошие результаты показал стриминговый сервис Disney+: количество платных подписчиков выросло с 60 млн в августе до 73,7 млн на начало октября. Убыток подразделения за квартал составил 580 млн долларов, когда аналитики прогнозировали более 1 млрд долларов.