Режиссер Барри Дженкинс снимет продолжение ремейка «Короля Льва» для Disney

Как пишет Deadline, в новом фильме по вселенной «Короля Льва» будет использована фотореалистичная графика, которую режиссер Джон Фавро использовал при создании ремейка 2019 года. Дата запуска сиквела в производство, как и детали сценария, пока не называются — предположительно, новый фильм Disney расскажет предысторию главного антагониста Муфасы.

«Помогая своей сестре вырастить двух мальчиков в 90-е годы, я вырос с этими персонажами. Возможность работать с Disney над расширением этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии, продолжая свою работу по ведению хроники жизней и душ людей в африканской диаспоре — это сбывшаяся мечта», — поделился Дженкинс.

Оригинальный мультфильм «Король Лев» выпустила студия Disney в 1994 году. Это один из самых кассовых мультфильмов компании, собравший 968 миллионов долларов. Ремейк вышел на экраны летом 2019 года.

В исполнении Бейонсе, Childish Gambino и Кендрика Ламара в нем звучали песни и мелодии из оригинальной версии — в том числе и саундтрек, над которым работали Ханс Циммер и Элтон Джон. В создании фильма используется гиперреалистичная компьютерная графика, позволяющая «оживить» персонажей-животных.