Киностудия Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва» 2019 года. Работой над сиквелом займется режиссер и лауреат премии «Оскар» Барри Дженкинс, получивший статуэтку за сценарий к фильму «Лунный свет».
Режиссер Барри Дженкинс снимет продолжение ремейка «Короля Льва» для Disney
Как пишет Deadline, в новом фильме по вселенной «Короля Льва» будет использована фотореалистичная графика, которую режиссер Джон Фавро использовал при создании ремейка 2019 года. Дата запуска сиквела в производство, как и детали сценария, пока не называются — предположительно, новый фильм Disney расскажет предысторию главного антагониста Муфасы.
«Помогая своей сестре вырастить двух мальчиков в 90-е годы, я вырос с этими персонажами. Возможность работать с Disney над расширением этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии, продолжая свою работу по ведению хроники жизней и душ людей в африканской диаспоре — это сбывшаяся мечта», — поделился Дженкинс.
Оригинальный мультфильм «Король Лев» выпустила студия Disney в 1994 году. Это один из самых кассовых мультфильмов компании, собравший 968 миллионов долларов. Ремейк вышел на экраны летом 2019 года.
В исполнении Бейонсе, Childish Gambino и Кендрика Ламара в нем звучали песни и мелодии из оригинальной версии — в том числе и саундтрек, над которым работали Ханс Циммер и Элтон Джон. В создании фильма используется гиперреалистичная компьютерная графика, позволяющая «оживить» персонажей-животных.
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