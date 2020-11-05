От «Короны» до «Метода 2»: 18 лучших сериалов ноября

«Метод 2», второй сезон (Первый канал)

Через годы, через расстояния настоящие фанаты ждали, надеялись и верили, что Первый канал все же покажет второй сезон «Метода». Это была детективная интрига закрученная чуть ли не более лихо, чем в самом сериале. Уже известно, что Есеня (Паулина Андреева) вернется, заведет ребенка с однокурсником Евгением (Александр Петров) и продолжит применять метод Меглина (Константин Хабенский).

С 8 ноября