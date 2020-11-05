История Маргарет Тэтчер и принцессы Дианы в четвертом сезоне «Короны», продолжение «Метода» (не верится!) и социальная антология Стива МакКуина «Голос перемен» — «Собака.ru» выбрала лучшие сериалы, которые выйдут в последний месяц осени.
От «Короны» до «Метода 2»: 18 лучших сериалов ноября
«Любовь и анархия» / Love & Anarchy, премьера (Netflix)
Служебный роман по-шведски: примерная замужняя мать двоих детей заводит интрижку с молодым айтишником, а социально неодобряемые отношения это всегда сложно, даже в благополучной Скандинавии.
С 4 ноября (все серии)
«Псих», премьера (more.tv)
Психодрама Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой и с Константином Богомоловым в главной роли исследует зыбкость понятия нормы. Психотерапевт Олег не может справиться с исчезновением любимой жены. Она ему все время мерещится рядом — даже в неодушевленной секс-кукле.
С 5 ноября
«Третья положительная» / B Positive, премьера (CBS)
Сценарист «Отчаянных домохозяек» и «Дурнушки» Марко Пеннетте и продюсер «Теории большего взрыва» Чак Лорри выпускают ситком о враче, которому требуется пересадка почки. Его сыграл звезда «Силиконовой долины» Томас Миддлдитч.
С 5 ноября
«Лунная база 8» / Moonbase 8, премьера (Showtime)
Лунная комедия от создателя «Портландии» Джонатана Крисела про то, как космос ждет и любит обаятельных, но нелепых героев Тима Хайдекера, Фреда Армисена и Джона Си Райли. Но до реальных полетов астронавтам предстоит тренироваться на симуляторе, расположенном в Аризоне.
С 8 ноября
«Метод 2», второй сезон (Первый канал)
Через годы, через расстояния настоящие фанаты ждали, надеялись и верили, что Первый канал все же покажет второй сезон «Метода». Это была детективная интрига закрученная чуть ли не более лихо, чем в самом сериале. Уже известно, что Есеня (Паулина Андреева) вернется, заведет ребенка с однокурсником Евгением (Александр Петров) и продолжит применять метод Меглина (Константин Хабенский).
С 8 ноября
«Индустрия» / Industry, премьера (HBO)
Шоураннер и главная звезда «Девочек» Лина Данэм стала исполнительным продюсером истории про путь на карьерную вершину молодых амбициозных финансистов. Волчата, кстати, будут не с Уолл-стрит, а из Сити – действие драматического сериала происходит в Лондоне.
С 10 ноября
«Дэш и Лили» / Dash & Lily, премьера (Netflix)
Успех «Эмили в Париже» доказал, как зрители соскучились по незатейливым ромкомам, в которых бывает все на все хорошо. Для депрессивного ноября Netflix приготовили историю про Нью-Йорк: циничный Дэш и наивная Лили общаются через блокнот, который она оставила на полке книжного магазина.
С 10 ноября (все серии)
«Учитель» / A Teacher, премьера (Hulu)
Мини-сериал о запретных чувствах школьной учительницы и ее ученика основан на одноименном фильме. С его адаптацией помогала режиссер оригинальной картины Ханна Фидель.
С 10 ноября (все серии)
«Освободитель» / The Liberator, премьера (Netflix)
Анимационный сериал от автора спецэффектов к «Городу грехов» поляка Гжегожа Йонкайтыса основан на документальном романе об освобождении узников концлагеря Дахау американским офицером.
С 11 ноября (все серии)
«Голос перемен» / Small Axe, премьера (ВВС One и Amazon prime)
Антология Стива МакКуина («12 лет рабства», «Стыд») из пяти фильмов. Первый из них — «Мангровая девятка» — рассказывает про случай, когда британский суд признал наличие расовой предубежденности у полицейских. Режиссер посвятил проект погибшему в США Джорджу Флойду и другим афроамериканцам.
С 15 ноября
«Корона» / The Crown, 4 сезон (Netflix)
Один из самых ожидаемых сезонов «Короны» — и не только потому, что Оливия Колман вернется к роли Елизаветы II. Во-первых, Джиллиан Андерсон сыграет в нем Маргарет Тэтчер, во-вторых, история охватывает и конец 1980-х, поэтому при королевском дворе появится Диана Спенсер (Эмма Коррин).
С 15 ноября (все серии)
«Перевал Дятлова», премьера (ТНТ)
Недавно правоохранительные органы России поставили точку во всех мистических версиях, что же случилось с советскими туристами из группы Дятлова. Но, нам на радость, это не помешало команде «Эпидемии» — Валерий Федорович, Евгений Никишов и Павел Костомаров — снять сериал о тех событиях с Петром Федоровым в роли следователя КГБ.
С 16 ноября
«Темные начала» / His Dark Materials, 2 сезон (HBO)
Продолжение основанного на книгах Филипа Пулмана сериала про храбрую девочку Лире Белакве. В касте появится Эндрю Скотт, а его деймона озвучила Фиби Уоллер-Бридж.
С 17 ноября
«Большое небо» / The Big Sky, премьера (ABC)
Режиссер «Шерлока» Пол МакГиган снял криминальную драму про маньяка, похитившего двух сестер. За сценарий отвечает Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), в касте — Кайли Банбери, Райан Филипп и Кэтрин Уинник.
С 17 ноября
«Озорные анимашки» / Animaniacs, премьера (Hulu)
Культовая анимационная классика середины 1990-х про Пинки и Брейна, Якко, Вакко и Дот вернется при деятельном участии Стивена Спилберга. В следующем году уже запланирован выход второго сезона.
С 20 ноября (все серии)
«Черный нарцисс» / Black Narcissus, премьера (FX)
Проект основан на одноименном романе Румер Годден и рассказывает, как монахини пытаются открыть филиал своего ордена в Гималаях. В сериале свою последнюю роль сыграла Дайана Ригг — звезда британских «Мстителей» и Оленна Тирелл из «Игры престолов».
С 23 ноября (все серии)
«Спасенные звонком» / Saved by the Bell, премьера (Peacock)
Сиквел одноименного ситкома из 1990-х, придуманный сценаристкой «Студии 30» Трэйси Вигфилд. Действие будет происходить в той же школе Бэйсайд.
С 25 ноября
«Бортпроводница» / The Flight Attendant, премьера (HBO Max)
Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» играет бортпроводницу, которая не может вспомнить, действительно ли она убила симпатичного случайного любовника в дорогом отеле Бангкока или ей это пытаются внушить агенты ФБР.
С 26 ноября
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.