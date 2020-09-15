По словам Харламова, большая часть комичных ситуаций в мультфильме будет построена «на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои», а из-за отсутствия развернутых диалогов зрителям придется довольствоваться «отдельными, но очень запоминающимися репликами».

Волк не только сменил гардероб, но и отказался от вредных привычек — как рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, «с сигаретой на экране мы его не увидим». «При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии», — добавила она.

Первая серия «Ну, погоди!» выйдет зимой 2020 года — предположительно, в декабре. Всего зрителей ждут 52 новых эпизода. Мультсериал будет выполнен в технике 3D, а помимо обновленного Волка появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.