Продолжение культового советского мультсериала «Ну, погоди!» выйдет уже в декабре 2020 года. Волк, главный антагонист мультфильма, бросил курить, сменил джинсы-клеш на джоггеры и заговорил голосом Гарика Харламова.
Волк из «Ну, погоди!» заговорит голосом Гарика Харламова. Уже этой зимой
По словам Харламова, большая часть комичных ситуаций в мультфильме будет построена «на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои», а из-за отсутствия развернутых диалогов зрителям придется довольствоваться «отдельными, но очень запоминающимися репликами».
Волк не только сменил гардероб, но и отказался от вредных привычек — как рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, «с сигаретой на экране мы его не увидим». «При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии», — добавила она.
Первая серия «Ну, погоди!» выйдет зимой 2020 года — предположительно, в декабре. Всего зрителей ждут 52 новых эпизода. Мультсериал будет выполнен в технике 3D, а помимо обновленного Волка появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.
«Нулевая» серия «Ну, погоди!» была снята режиссером Геннадием Сокольским для журнала «Веселая карусель» в 1969 году. На момент запуска мультфильма многие режиссеры отказывались принимать участие в его разработке, и только Вячеслав Котеночкин взялся за работу над проектом.
Котеночкин планировал пригласить Владимира Высоцкого озвучивать Волка, однако руководство «Союзмультфильма» выступило против утверждения его кандидатуры. Однако Высоцкий все же появился в мультсериале — в первой серии и в качестве художественного свиста. Многие также воспринимали образ Волка как полупародийное воспроизведение имиджа Высоцкого, созданного им в жизни и песнях.
Всего со времени запуска мультсериала «Ну, погоди!» вышло 20 серий, а также пилотный выпуск, два телевыпуска в 1980 и 1981 годах. 22 декабря 2012 года вышел новогодний выпуск, над созданием которого работал Алексей Котеночкин — сын Вячеслава Котеночкина, также ставший режиссером-мультипликатором.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.