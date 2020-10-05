Рената Литвинова и Ульяна Добровская — героини обложки октябрьского журнала Собака.ru

Накануне весь день и всю ночь дул северный ветер, ураган повалил 458 деревьев и один вековой клен. Шторм в Финском заливе взял высший балл, дамбу закрыли, фарватер не принимал суда. Наутро прояснилось. Рената и Ульяна, фотограф Абдула Артуев, главный редактор Яна Милорадовская и большая съемчоная бригада «Собака.ru» высадились на «Кроншлоте» — первом кронштадтском форте, основанном Петром I в 1704 году.

Еще одним героем октябрьской обложки стал старинный Николаевский верхний маяк — выявленный объект культурного наследия открыли специально для фотосессии. Рената и Ульяна долго взбирались по ажурной винтовой лестнице, а наверху уже ждал фотограф Артуев, буквально парящий дроном в воздухе. Для кадра обложки директор отдела моды Ксения Гощицкая выбрала в ДЛТ плащи Bottega Veneta (цвета кронштадтского неба после грозы!) и подиумные ботфорты Balenciaga (привет, товарищ Демна Гвасалия, автор костюмов Ренаты для «Северного ветра»).