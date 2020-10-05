К премьере своего фильма «Северный ветер» Рената Литвинова и ее дочь Ульяна Добровская вылетели в Петербург, чтобы провести день с командой «Собака.ru» на фортах Кронштадта: совсем скоро легендарные «Кроншлот», «Петр I» и «Чумной» уйдут на реставрацию, — и это последняя (историческая!) фотосессия, когда мы видим форты (они находятся под охраной ЮНЕСКО!) в полуразрушенном состоянии.
Рената Литвинова и Ульяна Добровская — героини обложки октябрьского журнала Собака.ru
-
На Ренате: плащ Bottega Veneta, бадлон Dries Van noten, сапоги Balenciaga (все — ДЛТ)
На Ульяне: плащ Bottega Veneta, бадлон Dries Van noten, сапоги Balenciaga (все — ДЛТ)
Накануне весь день и всю ночь дул северный ветер, ураган повалил 458 деревьев и один вековой клен. Шторм в Финском заливе взял высший балл, дамбу закрыли, фарватер не принимал суда. Наутро прояснилось. Рената и Ульяна, фотограф Абдула Артуев, главный редактор Яна Милорадовская и большая съемчоная бригада «Собака.ru» высадились на «Кроншлоте» — первом кронштадтском форте, основанном Петром I в 1704 году.
Еще одним героем октябрьской обложки стал старинный Николаевский верхний маяк — выявленный объект культурного наследия открыли специально для фотосессии. Рената и Ульяна долго взбирались по ажурной винтовой лестнице, а наверху уже ждал фотограф Артуев, буквально парящий дроном в воздухе. Для кадра обложки директор отдела моды Ксения Гощицкая выбрала в ДЛТ плащи Bottega Veneta (цвета кронштадтского неба после грозы!) и подиумные ботфорты Balenciaga (привет, товарищ Демна Гвасалия, автор костюмов Ренаты для «Северного ветра»).
Рената Литвинова
режиссер, сценарист, актриса
«Если про кино говорят, что оно женское, то это значит, ты что-то не дотянула. В моем воображении существует одно разделение — на талантливое и не талантливое. Факт в том, что кино — абсолютно мужская профессия, которая уже присвоена женщинами. Это тяжелый труд из тех, что подразумевают отказ от личной жизни, концентрацию на творчестве. Есть счастливые творческие профессии, где ты можешь все сочетать: и семью, и профессию. Но в режиссуре у тебя нет рабочего дня, ты включен в процесс 24 часа в сутки и только ему принадлежишь. Так что в этом смысле. Видите, я совершенно бросовая жена».
Премьера фильма «Северный ветер» 26 ноября. Режиссер и сценарист: Рената Литвинова. В ролях: Рената Литвинова. Ульяна Добровская, Светлана Ходченкова, Софья Эрнст, Татьяна Пилецкая, Галина Тюнина, Хибла Герзмава, Манана Тотибадзе. Композитор: Земфира.
Полное интервью и фотосъемку смотрите в октябрьском журнале и на сайте «Собака.ru».
Фотограф: Абдула Артуев.
Худрук: Яна Милорадовская.
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая.
Дрон: Михаил Поморцев.
Визаж: Евгения Ленц.
Прическая: Юлия Royteam.
Стиль: Эльмира Тулебаева.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.