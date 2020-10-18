Сериал «Сестра Рэтчед» с Сарой Полсон в главной роли стал самым популярным на Netflix

События сериала разворачиваются в 1947 году. Милдред Рэтчед, главная героиня, приезжает в Северную Калифорнию и устраивается на работу в передовую клинику, где пациентов лечат нестандартными способами и ставят над ними эксперименты.

Главные роли в сериале исполнили Сара Полсон, Альфред Томпсон, Джуди Дэвис, Харриет Сэнсом Харрис, Синтия Никсон (известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе»), Хантер Пэрриш, Аманда Пламмер, Кори Столл, Шэрон Стоун, Дэниэл Хэйгэн и другие. Один из режиссеров и продюсеров сериала — Райан Мерфи.