Стриминговый сервис Netflix рассказал о том, какой новый сериал стал самым популярным в 2020 году. Как оказалось, «Сестра Рэтчед» с Сарой Полсон в главной роли собрала больше всего просмотров. Об этом компания сообщила в соцсетях.
Сериал «Сестра Рэтчед» с Сарой Полсон в главной роли стал самым популярным на Netflix
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Фото: Netflix
Так, 48 миллионов пользователей «записались на прием к "Сестре Рэтчед"» этой осенью — и это в течение первых 28 дней после выхода сериала. Таким образом приквел «Пролетая над гнездом кукушки» от Райана Мерфи, создателя «Американской истории ужасов», стал самым просматриваемым новым сериалом этого года.
События сериала разворачиваются в 1947 году. Милдред Рэтчед, главная героиня, приезжает в Северную Калифорнию и устраивается на работу в передовую клинику, где пациентов лечат нестандартными способами и ставят над ними эксперименты.
Главные роли в сериале исполнили Сара Полсон, Альфред Томпсон, Джуди Дэвис, Харриет Сэнсом Харрис, Синтия Никсон (известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе»), Хантер Пэрриш, Аманда Пламмер, Кори Столл, Шэрон Стоун, Дэниэл Хэйгэн и другие. Один из режиссеров и продюсеров сериала — Райан Мерфи.
Напомним, стриминговый сервис Netflix заговорит по-русски! Компания заключила соглашение о партнерстве с «Национальной медиа группой» — до конца года многие оригинальные сериалы станут доступны с русской озвучкой и субтитрами, а интерфейс сервиса полностью русифицируют.
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