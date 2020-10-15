Режиссер Юрий Мороз дал старт съемкам третьего сезона сериала «Содержанки»

В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный для многих зрителей выбор. Куда он приведет Лену и как сложатся ее отношения с Глебом (Владимир Мишуков) — расскажет продолжение сериала. В новом сезоне появятся и новые герои, одну из ролей исполнит актриса Виктория Толстоганова.

«Ее зовут Эмма, она опытный психотерапевт и коуч. Красивая, умная, ироничная, самодостаточная и свободная женщина. Работает с "рублевскими женами" и чиновниками. В один прекрасный день у нее появляется новый клиент — Игорь Долгачев, которого играет Сергей Бурунов. Дальше спойлерить не буду — все сами увидите», — поделилась актриса.

«Я посмотрел первый сезон "Содержанок", премьера которого стала настоящим событием для всех, посетил несколько спектаклей Богомолова. У Константина удивительный особенный стиль, невероятно, что на экране и на сцене у героев похожая манера существования и везде она выглядит органично», — размышляет о сериале Сергей Гилев, который также исполнит новую для шоу роль.

Премьера третьего сезона сериала «Содержанки» состоится в 2021 году эксклюзивно на START.

Напомним, после столичной премьеры первого сезона «Содержанок» в Доме литераторов режиссер Константин Богомолов, главная героиня Дарья Мороз и продюсер Ирина Сосновая привезли «Содержанок» на закрытый показ в «Ленинград Центр» (смотрите наш фоторепортаж!). О том, что Богомолов будет работать над продолжением сериала «Содержанки», стало известно а апреле 2019 года — съемки второго сезона сериала стартовали в конце августа и завершились в ноябре. Над продолжением сериала Константина Богомолова «Содержанки» будет работать режиссер Юрий Мороз.