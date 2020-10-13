Принцесса Диана и Маргарет Тэтчер в первом трейлере четвертого сезона сериала «Корона» от Netflix

В четвертом сезоне появляется леди Диана Спенсер в исполнении актрисы Эммы Коррин, а действие сериала развернется во время премьерства Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон). Также в продолжении «Короны» появятся принцы Уильям и Гарри. Среди событий сезона — проникновении Майкла Фэйгана во Букингемский дворец, появление принцессы Дианы на церемонии детей-чемпионов Барнардо и ее полет на Конкорде в 1989 году.

Премьера четвертого сезона сериала «Корона» состоится 15 ноября на Netflix.

«Корона» — драматический телесериал, созданный Питером Морганом для Netflix. Шоу рассказывает историю британской королевской семьи. Премьера дебютного сезона состоялась 4 ноября 2016 года — тогда главные роли в байопике исполнили Клэр Фой, известный по роли Доктора Кто в одноименном сериале Мэтт Смит и Ванесса Кирби. В январе 2017 «Корона» удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший драматический сериал».

Напомним, третий сезон сериала «Корона» вышел в ноябре 2019 года. Действие развернулась в 1960-х годах, затронуло становление эпохи The Beatles и рассказало о появлении в королевской семье Камиллы Паркер Боулз. Актерский состав в третьем сезоне сериала «Корона» обновился. Роль королевы Елизаветы II исполнит Оливия Колман, ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа Тобиас Мензин, а принцессы Маргарет — Хелена Бонэм Картер.