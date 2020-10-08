Продюсер и режиссер Александр Роднянский экранизирует историю Схимонаха Сергия

В основу сценария грядущей картины ляжет серия репортажей Максима Мартемьянова «Сердце русской тьмы» в издании «Батенька, да вы трансформер». В них журналист говорит о Схимонахе Сергие, бывшем милиционере, отсидевшем 13 лет за убийство, как о «продукте эпохи» — «хранителе ценностей, мыслей, страхов, переживаний и страстей миллионов россиян, держащих осаду против современного мира».

«Сергий, как в свое время это делали и большевики, дает максимально простые ответы на вызовы сложнейшего мира. Этим он и привлекает тех, кого мучают неопределенность, тревожность, недоверие, неуверенность в завтрашнем дне — тех, кого так много в современном мире. В противостоянии Сергия с современным миром видится микрокосм важного сегмента российского общества, влияющего на положение дел в стране. И потому я посчитал важным приобрести права на репортажи Мартемьянова и рассказать эту историю зрителям», — говорит Роднянский.

Будет новый проект Роднянского художественным фильмом или сериалом, пока не определено. Разумеется, неизвестен и состав актеров. Но подписчики продюсера в Instagram уже начали делать догадки. «Кажется у Петра Мамонова будет новая роль!» — пишут они.

Напомним, в сентябре церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схимонаха Сергия за проведение богослужений в Среднеуральском женском монастыре, несмотря на лишение сана. Принятое судом решение направили на рассмотрение патриарха Кирилла — он как правящий архиерей должен будет утвердить отлучение Сергия от церкви.