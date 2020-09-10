Уральский схимонах Сергий, в миру Николай Романов, получил широкую известность в 2018-2020 годах за свои резонансные высказывания в проповедях, которые выкладывает в видеоблоге от имени своего пресс-секретаря Всеволода Могучева — в частности, об отрицании коронавируса и чипировании под видом вакцины от COVID-19.

«Духовник Натальи Поклонской», первый настоятель монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме и основатель Среднеуральского женского монастыря также требовал президента России Владимира Путина передать ему «на международном уровне» полномочия, заявив, что за три дня сумеет навести порядок в России.

В июле 2020 года Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана Сергия, а также признал виновным в нарушении священной присяги и монашеских правил. Тогда суд также выразил надежду, что «правоохранительные органы проведут тщательное расследование» сообщений о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре.

После вынесения решения о лишении Сергия сана схимонах захватил Среднеуральский женский монастырь — он отказался подчиняться церковной власти, свергнул настоятельницу и заперся в монастыре. Спустя почти три недели монастырь освободили и вновь открыли для «посещения православными прихожанами и паломниками».