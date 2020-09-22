Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета», — говорится в указе президента. За вклад в развитие российской культуры и многолетнюю плодотворную деятельность орденом Почета также награжден артист Александринского театра Николай Мартон.

Напомним, «Мобильный Художественный театр» выпускает новую аудиопостановку для детей «Герои Бульваров». Спектакль-прогулка начинается на Гоголевском бульваре в Москве и заканчивается в конце Тверского. По пути маршрута для маленьких слушателей оживут памятники — с ними заговорят (голосом Михаила Боярского!) великие ученые, поэты и композиторы.