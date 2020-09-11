Жюри программы авторского кино «Венецианские дни» в этом году возглавил израильский кинорежиссер, сценарист и писатель Надав Лапид, в него вошли участники программы 27 Times Cinema Европейского парламента. «После долгого обсуждения» жюри назвало «Китобой» Юрьева обладателем премии за режиссуру «Дней авторского кино» 2020 года. Он обошел фильмы «Остаток» Мерави Герима и «Конференцию» Ивана Твердовского, всего в параллельной программе были представлены 11 кинолент.

«Китобой» — режиссерский дебют Филиппа Юрьева, совместный проект России, Польши и Бельгии. По сюжету, все меняется в жизни юного чукотского охотника Лешки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется, впервые и сильно, в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. Главные роли в картине исполнили Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев, Мария Чупринская и другие.

Напомним, американская киноакадемия обновила требования к фильмам, претендующим на главный приз «Оскара». Чтобы попасть в номинацию «Лучший фильм», главную или одну из ролей второстепенного плана теперь должен исполнять как минимум один актер, представляющий расовые или этнические меньшинства. А Берлинский кинофестиваль перестанет награждать за лучшую женскую и мужскую роли. Уже в рамках 71-го смотра будут впервые вручены гендерно-нейтральные награды.