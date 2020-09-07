Вышел трейлер нового фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о событиях «Новочеркасского расстрела»

«Когда мы с генеральным продюсером Алишером Усмановым задумывали эту картину, у нас были сомнения — нужно ли показывать сегодняшнему зрителю трагические события, которые произошли почти шестьдесят лет назад? Но, сделав фильм, мы поняли — это абсолютно необходимо, потому что молодое поколение должно знать прошлое своей страны», — говорит режиссер картины и автор сценария Андрей Кончаловский.

«Сам факт, что картина понравилась людям, которые отбирают кино на этот фестиваль, настолько важный, настолько значимый для меня, говорит о том, что мы проделали серьезную работу. Она оценена уже тем, что нас выбрали. На этом фестивале был фильм «Дом дураков», был фильм «Рай», обе работы были отмечены жюри, так что воспоминания у меня прекрасные, не говоря уже о том, что сама Венеция — это просто магия. В общем, сердце трепещет!» — отметила исполнительница главной роли, актриса Юлия Высоцкая.

Выход фильма «Дорогие товарищи!» в российский прокат запланирован на ноябрь 2020 года.

Напомним, осенью 2019 года в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех» о жизни Микеланджело Буонарроти. Действие картины начинается в тот период, когда Микеланджело Буонарроти параллельно работает над двумя проектами — гробницей папы Римского Юлия и фасадом Базилики Сан Лоренцо во Флоренции. Лента номинирована на премию «Ника» как лучший игровой фильм. Во время карантина Кончаловский также работал над созданием фильма Карантин по-русски», принять участие в котором могли все желающие.