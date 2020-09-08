От «Довода» до «Энолы Холмс»: 17 кинопремьер сентября (офлайн и онлайн!)

«Довод» / Tenet

Логическое упражнение от Кристофера Нолана по экранизации знаменитого магического палиндрома — за 200 миллионов долларов. Гений ли режиссер и стоит ли тратить не инвертируемое обратно время на фильм, каждый решает сам. А вот несколько доводов как за, так и против.

Уже вышел, кинотеатры