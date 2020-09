От «Довода» до «Энолы Холмс»: 17 кинопремьер сентября (офлайн и онлайн!)

«Дьявол всегда здесь» / The Devil All the Time

Фильм Антонио Кампоса («Кристин») основан на многофигурном романе Дональда Рэя Поллока. Поэтому история взросления трудного подростка дает развернуться в полную мощь не только играющему главную роль Тому Холланду, но и Роберту Паттинсону, Мии Васиковской, Райли Кио, Хейли Беннетту, Биллу Скарсгарду, Себастиану Стэну и Джейсону Кларку.

С 16 сентября, Netflix