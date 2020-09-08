В разных регионах России постепенно открывают кинотеатры (например, в Петербурге — с 12 сентября), в которых обещают соблюдать шахматную рассадку и другие правила эпидемиологической безопасности. «Собака.ru» собрала главные кинорелизы первого месяца осени. Бонус — онлайн-премьеры для тех, кто пока предпочитает домашние кинотеатры.
От «Довода» до «Энолы Холмс»: 17 кинопремьер сентября (офлайн и онлайн!)
«Думаю, как все закончить» / I'm Thinking of Ending Things
Сценарист «Вечного сияния чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем» Чарли Кауфман в излюбленной абсурдистской манере рассказывает историю одного (не самого удачного) знакомства с родителями. В основе — бестселлер канадца Иэна Рейда, в ролях —Джесси Бакли (Людмила Игнатенко в «Чернобыле») и Джесси Племонс («Фарго», «Ирландец»).
Уже вышел, Netflix
«Довод» / Tenet
Логическое упражнение от Кристофера Нолана по экранизации знаменитого магического палиндрома — за 200 миллионов долларов. Гений ли режиссер и стоит ли тратить не инвертируемое обратно время на фильм, каждый решает сам. А вот несколько доводов как за, так и против.
Уже вышел, кинотеатры
«Новые мутанты» / The New Mutants
Фильму ужасов про подростков со сверхспособностями не повезло попасть в один релизный день с «Доводом». Бороться с гением Нолана пробует история про доктора Рейес (Алиси Брага) и ее подопечных: Даниеллу Мунстар (Блю Хант), девочку-волчицу (Мэйси Уильямс), миловидную блондинку с русскими корнями Мэджик (Аня Тейлор-Джой), Санспота (Генри Зага) и Пушечное Ядро (Чарли Хитон).
Уже вышел, кинотеатры
«Видеорегистратор» / Body Cam
Хоррор с Мэри Джей Блайдж про полицейский произвол в США. Фильм был снят задолго до гибели Джорджа Флойда, но стал, по сути, важным послесловием.
Уже вышел, онлайн-кинотеатры
«Мулан» / Mulan
После многочисленных переносов релиза художественная версия анимационной картины про девушку-воина все же добралась до проката. Как и мультфильм 1998 года, ремейк посвящен борьбе Китайской империи с гуннами и военной карьере Мулан, которой приходится притворяться юношей, чтобы пойти в армию.
С 10 сентября, кинотеатры
«Ассистентка» / The Assistant
Психологический триллер родом из эпохи #MeToo от режиссера-дебютантки Китти Грин. Его главная героиня (ее играет Джулия Гарнер из «Озарка») понимает, что работает на монстра-абьюзера, но не собирается с этим смиряться.
С 10 сентября, кинотеатры
«Дьявол всегда здесь» / The Devil All the Time
Фильм Антонио Кампоса («Кристин») основан на многофигурном романе Дональда Рэя Поллока. Поэтому история взросления трудного подростка дает развернуться в полную мощь не только играющему главную роль Тому Холланду, но и Роберту Паттинсону, Мии Васиковской, Райли Кио, Хейли Беннетту, Биллу Скарсгарду, Себастиану Стэну и Джейсону Кларку.
С 16 сентября, Netflix
«Никогда, редко, иногда, всегда» / Never Rarely Sometimes Always
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинале — драма Элизы Хиттман про историю одного аборта и болезненного взросления. 17-летняя Отом (Сидни Фланиган) едет с кузиной из захолустного городка в Нью-Йорк, чтобы избавиться от нежелательной беременности без ведома родителей.
С 17 сентября, кинотеатры
«После. Глава 2» / After We Collided
Сиквел популярного у подростков ромкома про социально не одобряемые чувства Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин). В продолжении (по всем канонам «Сумерек» etc.) в истории появится еще и любовный треугольник.
С 17 сентября, кинотеатры
«Самый жестокий год» / A Most Violent Year
Под как будто описывающем 2020-й наименованием скрывается драма с Джессикой Честейн (в винтажных платьях Армани) и Оскаром Айзеком про бизнесмена, который в Нью-Йорке 1980-х пытается избежать отношений с мафией. Фильм, кстати, 2014 года, но в России до сих пор в прокат не выходил.
С 17 сентября, кинотеатры
«История Дэвида Копперфильда» / The Personal History of David Copperfield
Хотя в мире комедию Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина») прокатывали в ноябре прошлого года, до России она добралась только сейчас и лишь в онлайне. Но это не повод пропускать фильм с кастом из Дева Пателя, Тильды Суинтон, Хью Лори, Бена Уишоу, Питера Капальди и Гвендолин Кристи.
С 17 сентября, онлайн-кинотеатры
«Энола Холмс» / Enola Holmes
Своеобразный спин-офф Шерлока Холмса — фильм про приключения его сестры-подростка 14-летней Энолы Холмс. Отлично владеющую методом дедукции Энолу играет звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.
С 23 сентября, Netflix
«Ундина» / Undine
Классик немецкого кино Кристиан Петцольд переосмыслил историю Русалочки в реалиях современного Берлина. Итог — «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль для рыжеволосой Паулы Беры.
С 24 сентября, кинотеатры
«Пока мы молоды» / While We're Young
Драмеди Ноа Баумбака («Брачная история», «Милая Фрэнсис») 2014 года о старении и дружбе супружеских пар разных поколений выходит в онлайне. Помимо Адама Драйвера, актера-талисмана режиссера, в касте — Бен Стиллер, Наоми Уоттс и Аманда Сейфрид. По словам Баумбака, фильм родился из его мечты сделать что-то в традициях «взрослых комедий» Сидни Поллака, Вуди Аллена, Джима Брукс и Майка Николса.
С 24 сентября, онлайн-кинотеатры
«Стрельцов»
Байопик Ильи Учителя про обвиненного в изнасиловании футболиста Стрельцова с Петровым в заглавной роли должен был выйти весной, но получил дату релиза в конце сентября. И может, если ему повезет, стать новым «Движением вверх» и «Легендой №17».
С 24 сентября, кинотеатры
«Сделано в Италии» / Made in Italy
Отличная альтернатива путешествиям по Италии во времена пандемии — драмеди с Лиамом Нисоном про лондонского художником, который приезжает в Тоскану вместе с сыном, чтобы отремонтировать старый дом и давно испорченные после смерти жены отношения.
С 24 сентября, кинотеатры
«Гнездо» / The Nest
Участвовавшая в основной программе «Сандэнса» драма с Джудом Лоу про то, как сложно американцам обосноваться в снобистской Англии. Кому, как ни британцу Лоу, об этом знать.
С 24 сентября, кинотеатры
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