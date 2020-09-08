По данным «Фонтанки», распоряжение о снятии Юрченко с поста временно исполняющей обязанности генерального директора киностудии «Ленфильм» подписал глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко. Информацию пока не подтвердили ни в Росимуществе, ни в Министерстве культуры РФ.

Юрченко в качестве кандидата на пост генерального директора киностудии «Ленфильм» после отставки Эдуарда Пичугина предложил 16 января 2020 года бывший министр культуры Владимир Мединский — с соответствующим предложением он обратился в Союз кинематографистов России. Тогда кандидатуру Юрченко согласовали и председатель Союза Никита Михалков, и глава петербургского отделения Сергей Снежкин. Позже — также поддержал совет директоров киностудии. 7 февраля Инесса Юрченко была назначена временно исполняющей обязанности генерального директора «Ленфильма».

Ранее пост генерального директора «Ленфильма» занимал Эдуард Пичугин, он сложил обязанности в декабре 2019 года — соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров киностудии. Пичугин возглавлял киностудию «Ленфильм» с 2012 года — в то время председателем совета директоров стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. При Пичугине киностудии удалось добиться включения здания на Каменноостровском проспекте в список выявленных объектов культурного наследия. Как определила комиссия, здание имеет архитектурно-художественную и историко-мемориальную ценность — и теперь будет находиться под охраной КГИОП.