Netflix показал трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре знаменитого детектива с Милли Бобби Браун в главной роли

В центре сюжета грядущей премьеры от Netflix — исчезновение матери Энолы, Шерлока и Майкрофта Холмсов. 14-летняя Энола обращается за помощью к старшим братьям, но они не придают значению случившемуся — и тогда девочка сама отправляется на поиски. Кинолента снята по мотивам подростковых романах Нэнси Спрингер, в том числе и первой книге «Дело пропавшего маркиза».

Главные роли в картине исполнили Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», Генри Кэвилл, сыгравший Супермена в фильме «Человек из стали» и снявшийся в «Агентах А.Н.К.Л». Также в фильме появится Хелена Бонэм-Картер — она сыграет мать Энолы. Режиссером стал постановщик «Убивая Еву» Гарри Брэдбир.

Премьера фильма «Энола Холмс» состоится 23 сентября 2020 года на стриминговом сервисе Netflix.