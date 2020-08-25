Netflix показал трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре знаменитого детектива с Милли Бобби Браун в главной роли

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер фильма «Энола Холмс», рассказывающего о сестре знаменитого лондонского детектива Шерлока Холмса. Главную роль в картине, премьера которой состоится уже в сентябре, исполнила актриса Милли Бобби Браун.
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Стриминговый сервис Netflix показал трейлер фильма «Энола Холмс», рассказывающего о сестре знаменитого лондонского детектива Шерлока Холмса. Главную роль в картине, премьера которой состоится уже в сентябре, исполнила актриса Милли Бобби Браун.
В центре сюжета грядущей премьеры от Netflix — исчезновение матери Энолы, Шерлока и Майкрофта Холмсов. 14-летняя Энола обращается за помощью к старшим братьям, но они не придают значению случившемуся — и тогда девочка сама отправляется на поиски. Кинолента снята по мотивам подростковых романах Нэнси Спрингер, в том числе и первой книге «Дело пропавшего маркиза».
Главные роли в картине исполнили Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», Генри Кэвилл, сыгравший Супермена в фильме «Человек из стали» и снявшийся в «Агентах А.Н.К.Л». Также в фильме появится Хелена Бонэм-Картер — она сыграет мать Энолы. Режиссером стал постановщик «Убивая Еву» Гарри Брэдбир.
Премьера фильма «Энола Холмс» состоится 23 сентября 2020 года на стриминговом сервисе Netflix.
Напомним, ранее американский журнал Forbes опубликовал список 10 сериалов стримингового сервиса Netflix, которые были самыми популярными этим летом. В него вошли как и новые проекты, так и сериалы, ставшие уже культовыми. Посмотрите также трейлер сериала «Рэтчед» — приквела «Пролетая над гнездом кукушки» от Райана Мерфи с Сарой Полсон в главной роли. Сюжет шоу расскажет предысторию Милдред Рэтчед — старшей медсестры психиатрической больницы из романа Кена Кизи.
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