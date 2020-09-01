В конце августа во во внутреннем пространстве Большого Гостиного двора на Невском проспекте прошел Summertime Kino&Teatr Festival — фестиваль и pop-up кинотеатр под открытым небом одновременно. Организованное командой Angleterre Cinema Lounge событие стало практически возвращением к прежней жизни — три дня подряд петербуржцам показывали новые фильм, официальный релиз которых был отложен из-за пандемии. «Собака.ru» показывает фоторепортаж: посмотрите, как это было.
Фоторепортаж: как прошел Summertime Kino&Teatr Festival от«Англетера» во внутреннем пространстве Гостиного двора
«Мы рады запустить этот формат на такой уникальной площадке, как внутреннее пространство Гостиного двора. Кинотеатры в Санкт-Петербурге остаются закрытыми уже более 5 месяцев из-за беспрецедентных ограничительных мероприятий, введённых городскими властями. Погода в нашем городе делает практически невозможным проведение на высоком уровне кинопоказов на открытом воздухе: если на улице темно, то, как привило, холодно, если тепло — значит, наступили белые ночи, и качественная проекция не получится. Кинофестиваль Summertime Kino&Teart Festival дает зрителю возможность увидеть новые фильмы в тёмные августовские ночи, комфортно расположившись в собственном автомобиле. Уверен, это станет доброй традицией, и фестиваль будет ежегодным!» — расказал организатор фестиваля Станислав Ершов.
Напомним, в 2015 году стало известно о планах на реконструкции Большого Гостиного двора — тогда свой проект представила архитектурная студия «Евгений Герасимов и партнеры». Внутренний двор хотели накрыть легким сетчатым куполом, чтобы площадь и улицы могли функционировать в любое время года. Кроме того, в комплексе планировали разместить торговые площади, бизнес-центр во внутреннем дворе, действующий храм и Школа искусств Елены Образцовой. Позже измененный проект представила «Студия 44» Никиты Явейна. Начать реконструкцию планировали до конца 2019 года.
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