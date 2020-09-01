«Мы рады запустить этот формат на такой уникальной площадке, как внутреннее пространство Гостиного двора. Кинотеатры в Санкт-Петербурге остаются закрытыми уже более 5 месяцев из-за беспрецедентных ограничительных мероприятий, введённых городскими властями. Погода в нашем городе делает практически невозможным проведение на высоком уровне кинопоказов на открытом воздухе: если на улице темно, то, как привило, холодно, если тепло — значит, наступили белые ночи, и качественная проекция не получится. Кинофестиваль Summertime Kino&Teart Festival дает зрителю возможность увидеть новые фильмы в тёмные августовские ночи, комфортно расположившись в собственном автомобиле. Уверен, это станет доброй традицией, и фестиваль будет ежегодным!» — расказал организатор фестиваля Станислав Ершов.