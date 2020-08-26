«Англетер» открывает pop-up кинотеатр в Гостином дворе на Невском проспекте

Три вечера подряд петербуржцы смогут смотреть новые фильмы, специально отобранные для фестиваля его организаторами — командой кинотеатра Angleterre Cinema Lounge. Все показы станут для Петербурга премьерными — из-за карантина официальный релиз был отложен.

Покажут «Поезд в Пусан 2: Полуостров» режиссера Ен Сан-хо, «Побег из Претории» Френсиса Аннана с Дениэлом Рэдклиффом в главной роли, «Молочные зубы» Шеннона Мерфи, «Любовь на троих» Дрейка Доримуса, ленты «Мой создатель» режиссера Гэвина Ротери и «Магия зверя» Доминика Молля.

Показы пройдут с 28 по 30 августа и будут начинаться в 21:30, попасть на них можно только на машине. Билеты на сеансы можно посмотреть здесь.

«Мы рады запустить этот формат на такой уникальной площадке, как внутреннее пространство Гостиного двора. Кинотеатры в Санкт-Петербурге остаются закрытыми уже более 5 месяцев из-за беспрецедентных ограничительных мероприятий, введённых городскими властями. Погода в нашем городе делает практически невозможным проведение на высоком уровне кинопоказов на открытом воздухе: если на улице темно, то, как привило, холодно, если тепло — значит, наступили белые ночи, и качественная проекция не получится. Кинофестиваль Summertime Kino&Teart Festival дает зрителю возможность увидеть новые фильмы в тёмные августовские ночи, комфортно расположившись в собственном автомобиле. Уверен, это станет доброй традицией, и фестиваль будет ежегодным!» — говорит организатор фестиваля Станислав Ершов.