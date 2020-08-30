Киностудия Fox работает над анимационным сериалом по мотивам «Секретных материалов»

В центре сюжета — не Малдер и Скалли (у них есть работа поважнее!), а их коллеги, агенты-неудачники, которым поручают нелепые и странные дела. Крис Картер, создатель оригинального сериала, будет исполнительным продюсером проекта. Над сценарием будут работать Рокки Руссо и Джереми Сосенко, а производством проекта займутся студии 20th Television, Fox Entertainment и Bento Box. При этом Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны, сыгравшие главные роли в «Секретных материалах», не будут участвовать в создании мультсериала.