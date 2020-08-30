Киностудия Fox готовит спин-офф «Секретных материалов» — анимационный комедийный сериал с рабочим названием «Секретные материалы: Альбукерке». Об этом сообщает издание Variety.
Киностудия Fox работает над анимационным сериалом по мотивам «Секретных материалов»
В центре сюжета — не Малдер и Скалли (у них есть работа поважнее!), а их коллеги, агенты-неудачники, которым поручают нелепые и странные дела. Крис Картер, создатель оригинального сериала, будет исполнительным продюсером проекта. Над сценарием будут работать Рокки Руссо и Джереми Сосенко, а производством проекта займутся студии 20th Television, Fox Entertainment и Bento Box. При этом Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны, сыгравшие главные роли в «Секретных материалах», не будут участвовать в создании мультсериала.
«Секретные материалы» выпускались с 1993 года по 2002 год. Главными героями были агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли, которые расследовали паранормальные явления. В 2016 году телеканал FOX перезапустил сериал с оригинальным актерским составом. Проект получил множество престижных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус».
Напомним, Джиллиан Андерсон снялась в четвертом сезоне «Короны». Звезда «Секретных материалов» и «Полового воспитания» исполнила роль Маргарет Тэтчер. Посмотрите тизер!
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