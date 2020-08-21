Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Корона», рассказывающего историю британской королевской семьи.
В Сети появился тизер четвертого сезона «Короны» с Джиллиан Андерсон
В новом сезоне звезда «Секретных материалов» и «Полового воспитания» Джиллиан Андерсон исполнит роль премьер-министра Маргарет Тэтчер, которую прозвали «Железной леди». Юную принцессу Диану сыграет Эмма Коррин. Королеву Елизавету II по-прежнему играет Оливия Колман, а принцессу Маргарет — Хелена Бонэм-Картер.
«Корона» — драматический телесериал, созданный Питером Морганом для Netflix. Шоу рассказывает историю британской королевской семьи. Премьера дебютного сезона состоялась 4 ноября 2016 года — тогда главные роли в байопике исполнили Клэр Фой, известный по роли Доктора Кто в одноименном сериале, Мэтт Смит и Ванесса Кирби. В январе 2017 «Корона» удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший драматический сериал».
Напомним, ранее стало известно о том, что актриса Элизабет Дебики, которая снялась в сериалах «Вита и Вирджиния» и «Страна Лавкрафта», появится в пятом и шестом сезонах «Короны». Ей досталась роль принцессы Дианы, сообщается в социальных сетях проекта.
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