В Сети появился тизер четвертого сезона «Короны» с Джиллиан Андерсон

Напомним, ранее стало известно о том, что актриса Элизабет Дебики, которая снялась в сериалах «Вита и Вирджиния» и «Страна Лавкрафта», появится в пятом и шестом сезонах «Короны». Ей досталась роль принцессы Дианы, сообщается в социальных сетях проекта.