Актриса Элизабет Дебики, которая снялась в сериалах «Вита и Вирджиния» и «Страна Лавкрафта», появится в пятом и шестом сезонах «Короны». Ей досталась роль принцессы Дианы, сообщается в социальных сетях проекта.
Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в новых сезонах «Короны»
Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020
«Дух принцессы Дианы, ее слова и ее действия живут в сердцах многих людей. Это настоящая привилегия и честь — стать частью прекрасного шоу, которое моментально заворожило меня с первого эпизода», — рассказала сама актриса. При этом юную принцессу Диану покажут уже в четвертом сезоне «Короны», который выйдет в этом году. Ее сыграет актриса Эмма Коррин.
«Корона» — драматический телесериал, созданный Питером Морганом для Netflix. Шоу рассказывает историю британской королевской семьи. Премьера дебютного сезона состоялась 4 ноября 2016 года — тогда главные роли в байопике исполнили Клэр Фой, известный по роли Доктора Кто в одноименном сериале Мэтт Смит и Ванесса Кирби. В январе 2017 «Корона» удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший драматический сериал».
Напомним, актриса Джиллиан Андерсон, известная по роли Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», в четвертом сезоне «Короны» сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Джиллиан призналась, что взволнована возможностью изобразить «такую сложную и противоречивую женщину».
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