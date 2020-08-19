Посмотрите трейлер новой экранизации Агаты Кристи «Смерть на Ниле» с саундтреком Depeche Mode

Напомним, ранее появились трейлер и первые кадры из фильма «Последняя капля» от режиссера и сценариста Софии Копполы. В главных ролях — Билл Мюррей, Рашида Джонс и Марлон Уайанс. А Netflix показал первый тизер фильма «Энола Холмс», рассказывающего о сестре знаменитого лондонского детектива Шерлока Холмса. Премьеры киноленты состоится на Netflix 23 сентября. В нем снялись Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», Генри Кэвилл, сыгравший Супермена в фильме «Человек из стали» и снявшийся в «Агентах А.Н.К.Л».