Спустя 4 месяца простоя кинотеатры возобновили работу 1 августа — пока только в Москве и нескольких регионах. В первый же уикенд, когда выручка кинопрокатчиков и на четверть не приблизилась к показателям прошлого года, стало понятно, что существовать в кризисе всей отрасли придется как минимум пару лет. В отчаянном ожидании открытия петербургских кинотеатров Алексей Васясин — глава объединенной сети «Кино Okko», «Синема Парк» и «Формула кино» — рассказал «Собака.ru», почему залы кинотеатров остаются пустыми даже после открытия.
Гендиректор «Синема Парк», «Формула кино» и «Кино Okko» — о том, почему открытие кинотеатров не спасет прокатную отрасль
Можно печатным словом выразить состояние кинопрокатной отрасли?
Вряд ли. Пока мы заработали 1 августа только в Москве и паре регионов. Можно сказать, что выручка за эти 2 недели работы в 6-7 раз меньше, чем за этот же период в прошлом году. В Петербурге решение о возобновлении работы кинотеатров вообще отложили до 16 августа — нам остается только ждать указ. Чем полностью набитый самолет безопаснее кинотеатра? Или общественный транспорт? В кинозале народ сидит в шахматном порядке, обрабатывает руки санитайзером. И никто вразумительно это объяснить не может.
Отношения с Роспотребнадзором не складываются?
Здесь надо отдать должное: Министерство культуры вместе с кинопрокатчиками разработало рекомендации, и Роспотребнадзор их утвердил. Все выполнимо. Расстраивают некоторые региональные власти. В Ростовской области разрешили заполнять залы только на 25 %, а бары при кинотеатрах оставили закрытыми. В таком случае легче вообще не открываться. Там даже за электричество будет счет больше, чем выручка, не говоря уже о затратах на санобработку, оплату труда и особенно аренду.
Кстати, сколько вы тратите на клининг теперь?
После полного открытия закладываем 3-4 миллиона на всю сеть из 76 кинотеатров. Это не смертельно, но сейчас любые дополнительные издержки в условиях неопределенности, полного отсутствия поддержки, ограничений, переноса репертуара на осень, даются с неимоверным трудом.
Вице-губернатор Евгений Елин сказал, что кинотеатры в Петербурге в ближайшее время не откроют. Что это значит для вас?
Еще месяц простоя и с бизнесом случится коллапс — тысячи сотрудников кинотеатров могут оказаться на улице. Если не разрешаете работать, выделяйте субсидии: мы все эти годы платили огромные налоги. Наша сеть уже потеряла около 6 млрд рублей и продолжает терять с каждым нерабочим днем.
Вас устраивают первые цифры после открытия? Относительно нулевой выручки.
Конечно, нет. Выручка по столице в первый уикенд очень маленькая, ажиотажа нет. По совокупности причин: отсутствуют сильные премьеры, психологический страх зрителей посещать публичные места, кризис и, как следствие, экономия на развлечениях. А кто-то и не знает, что кинотеатры открылись, власти не предупреждают об этом заранее, соответственно просто нет времени информировать гостей. Например, во Владимирской области вечером объявили о том, что наутро можно работать.
Мы не получали никакой помощи от государства, хотя 4 месяца находились в простое, сохранив штат около 2000 человек и 2/3 оклада. Сейчас платим в полном объеме, но прибыли привычной все еще нет — в финансовом плане работать невыгодно. Но на другой чаше весов необходимость возвращаться к прежней жизни, в противном случае бизнесу конец.
Из каких денег платили зарплату? Была подушка безопасности?
Да, была небольшая. Но это не деньги, которые взялись из воздуха, их мы удержали с других направлений. На момент закрытия разослали партнерам информационное письмо о том, что приостанавливаем все платежи за исключением налогов и зарплат. Поэтому сейчас с открытием мы начинаем постепенно отдавать долги дистрибьюторам, арендодателям, всем контрагентам, но выручки для полного погашения нет.
Какие решения Минкультуры могли бы вам помочь адресно?
Мы обращались к ним с разными инициативами: начиная от субсидий и заканчивая беспроцентным кредитам. Первое, что ожидаем — какой-то конкретики по уже выдвинутым предложениям.
Например, Ассоциация владельцев кинотеатров настаивает на эксклюзивном прокате новинок: по нашему мнению, первые 90 дней они должны идти только в залах и только потом попадать на онлайн-платформы. Причем речь не про конкуренцию. Офлайн и онлайн могут и должны работать в партнерстве — это приводит к тому, что фильм зарабатывает больше денег. Как? Очень просто: если картина много собрала в офлайне, то она много соберет в онлайне. А значит продюсеры потом могут снять несколько хороших фильмов, а не один плохой. В результате кинорынок в стране будет расти и становиться привлекательным для европейских и американских инвесторов. Культура покупки контента в интернете у нас только зарождается, люди привыкли смотреть и слушать бесплатно. Поэтому, попадая в сеть до кинозалов, фильмы автоматически оказываются на Torrent, и вся индустрия теряет деньги.
Из чего складывается цена билета?
Из спроса. В среднем по стране билет в кино стоит около 300 рублей. Половину забирает кинотеатр, половину — дистрибьютер. Несмотря на убытки всей отрасли цена не растет, а скорее даже падает. Забегая вперед, я отвечу на ваш вопрос: мы не планируем поднимать стоимость билетов, потому что основная задача сейчас вернуть гостей в кинотеатры, показать, что это безопасное место для времяпрепровождения и семейного досуга.
Я не сторонник той модели, которую использует Фонд кино для финансирования кинопроизводства. Когда бизнес начинается в момент получения поддержки из бюджета — это плохой бизнес. Посмотрите статистику, сколько картин спонсируются государство, а сколько из них доходят до кинотеатра и окупаются. Фильм должен сниматься на деньги продюсера, а субсидировать нужно билеты — так больше зрителей получат доступ к киноэкранам.
На какие ближайшие премьеры делаете ставку?
Из российских самый ожидаемый «Вратарь галактики». Из зарубежных «Довод» (4 сентября) и «Мулан» (после многократных переносов стоит тоже на 4 сентября). Это крупные релизы, которые должны помочь отрасли.
Как вы относитесь к предложению Минкульта показывать только добрые фильмы?
Отрицательно. Что такое добрые фильмы? У каждого жанра есть своя аудитория, пусть даже маленькая. Плюс этих фильмов должно быть достаточно на момент всероссийского открытия кинотеатров.
Назовете сценарии развития, которые сейчас рассматриваете: худший и лучший?
Лучший — возврат к показателям 2019-го к концу этого года. 2018-й мы считали дном, от которого оттолкнулись — сейчас я понимаю, что это было совсем не дно. Худший — это вторая волна и закрытие 30-50% кинопрокатчиков по всей стране.
К сегодняшнему дню вы не закрыли ни один кинотеатр?
Закрыли окончательно один в Москве – «Горизонт». С коронавирусом это связано лишь отчасти, главная причина — повышение аренды в 3 раза. Я очень надеюсь, что откроется без существенный потерь не только «Формула кино», но и наши конкуренты. Чем рынок слабее, тем меньше качественного контента.
Пробовали ли вы новые проекты на время закрытия, которые могли бы облегчить участь компании?
Пробовали запустить автокинотеатр. К сожалению, что традиционно для американского рынка, не традиционно для нас — это был эксперимент, который себя окупил, но экономически привлекательным так и не стал.
Пришлось ли из-за кризиса отказаться от части планов по развитию?
Да, от тех, что были связаны с более агрессивной экспансией и покупкой других сетей. Сейчас не лучшее время для сделок: покупателю неясно, как быстро индустрия восстановится, а продавцу не хочется продавать по вынужденно низкой цене. Я по-прежнему верю в индустрию, планирую открыть в октябре этого года прекрасный кинотеатр в ТРК «Щелковский» в Москве.
Сейчас в портфеле компании бренды «Кино Okko», «Синема Парк» и «Формула кино». В долгосрочных планах было привести их все к общему знаменателю, сделать один бренд и идеологию. И опять же не просто поменять вывески, а создать характерную концепцию и дизайн. Проблема всей кинопрокатной отрасли в том, что поход в кино ассоциируется с брендом торгового центра. Все назовут ТЦ, в котором они смотрели премьеру, но не многие вспомнят название кинотеатра. Нужно это поменять. Но я не форсирую, потому что требуются значительные материальные инвестиции. Пока продолжим ребрендировать сеть: первая попытка была в «Афимолле».
Но от планов по расширению контента не откажемся точно. Два года назад стало понятно, что нельзя довольствоваться традиционным рынком блокбастеров, нужен и арт-хаус, и спортивные трансляции, и образовательные фильмы.
А как же расширение за счет франшизы?
Работаем над этим последние полгода — пока не могу похвастаться результатом, но я уверен, что потенциал в этом есть. Условия у нас очень лояльные: паушального взноса нет, а роялти — обсуждаемо. Не хотим партнера сажать на абонентскую плату. Есть желание дать ему только то, что нужно. Репертуарное управления? Окей! Проектирование? Окей! И то, и другое? Ну вы сами поняли. Поэтому пока мы в стадии выстраивания бизнес-процессов и понимания тех целей, которые мы можем реально достигнуть.
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