Ad Marginem, «Сеанс», «Новое литературное обозрение», Музей современного искусства «Гараж», «Все свободны», Музей ОБЭРИУ и другие присоединятся к предновогодней ярмарке в середине декабря.
Стали известны даты второго книжного фестиваля «Разворот» в «Севкабель Порту». В этом году ярмарку от книжных издательств и лекторий проведут 19 и 20 декабря. В фокусе этого года — тексты прошлого и о прошлом: архивы, дневники, мемуары, автофикшн.
В предновогоднем маркете примут участие издательства Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», Издательство музея современного искусства «Гараж», «Сеанс», «Альпина», «Издательство Ивана Лимбаха», «Самокат», «Гудвин», «Коло», «Клаудберри» и «Носорог». Свои стенды представят магазины «Желтый двор», «Академия», «Во весь голос», «Конец прекрасной эпохи» и «Все свободны». Среди других участников — Музей ОБЭРИУ.
«Севкабель Порт» запустил «Разворот» в декабре 2025-го. По задумке фестиваль ежегодно объединяет презентации новинок, дискуссии с участниками литературного сообщества, подведение итогов года, ярмарку книжных артефактов и детские мастер-классы.
В прошлом году к событию присоединились малотиражные журналы Seasons, Black Square, «Шило» и «любо»; писательницы Яна Верзун и Нина Дашевская, историк Кирилл Чунихин и редакторы книжного медиа «Билли». Параллельную программу предстоящего фестиваля огласят ближе к дате.
«Разворот» откроют с 19 по 20 декабря на Кожевенной, 40Д («лекторий’порт», 3 этаж). Вход свободный.
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