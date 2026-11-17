24 ноября киновед, многолетний руководитель московского Музея кино Наум Клейман выступит в Музее Ахматовой в Фонтанном Доме. Наум Ихильевич расскажет о «каменноостровском лирическом цикле» Александра Пушкина, созданном в 1836 году. Исследователь поделится своей гипотезой о составе и замысле текстов.

Клейман с 1992 по 2014 год возглавлял Государственный центральный музей кино и Эйзенштейн-центр в Москве. Фильмы Сергея Эйзенштейна — его главный объект исследования. Наум Ихильевич написал книгу аналитических этюдов «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине». Киновед сопоставляет наследие режиссера и поэта, поскольку видит в кадрах Эйзенштейна с двойным кодированием стихотворную многозначность, а не прозаическую нарративность.

Разговор о «поэтическом завещании» Пушкина начинается 24 ноября в 18.30 на Литейном, 53. Билеты в продаже.

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