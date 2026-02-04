Наум Клейман расскажет о «Броненосце "Потемкин"» Эйзенштейна на спецпоказе к 100-летию фильма

Одну из главных картин советского киноавангарда 1920-х покажут 10 февраля в Cinéma Michèle.
10 февраля кинотеатр Cinéma Michèle проведет спецпоказ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"». Картину представит историк кино, исследователь творчества Эйзенштейна и научный консультант восстановленной версии «Броненосца» Наум Клейман. Наум Ихильевич расскажет о том, как фильм появился и как повлиял на язык кино.
Зрительская премьера картины о бунте матросов состоялась 18 января 1926 года в московском электротеатре «Художественный». В 1958 году «Броненосец “Потемкин”» признали «лучшим фильмом всех времен и народов» по результатам международного опроса критиков в Брюсселе. До 1950-х революционная работа Эйзенштейна была запрещена в Великобритании.
К 100-летию премьеры фильм снова запустили в прокат. С 29 января в кинотеатрах идет версия 1976 года, восстановленная на киностудии «Мосфильм» при участии Госфильмофонда СССР и музея Сергея Эйзенштейна под художественным руководством Сергея Юткевича с музыкальным сопровождением Дмитрия Шостаковича. Режиссер восстановленной версии — Дмитрий Васильев, научный консультант — Наум Клейман.
Клейман с 1992 по 2014 год возглавлял Государственный центральный музей кино и Эйзенштейн-центр в Москве. Многолетние исследования историка стали основой его книги «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине», первые два раздела которой посвящены фильмам «Броненосец "Потемкин“» и «Иван Грозный».
Юбилейный спецпоказ состоится 10 февраля в 19:00 на Малой Морской, 24. Билеты в продаже на сайте кинотеатра.
0+
