Наум Клейман расскажет о «Броненосце "Потемкин"» Эйзенштейна на спецпоказе к 100-летию фильма

10 февраля кинотеатр Cinéma Michèle проведет спецпоказ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"». Картину представит историк кино, исследователь творчества Эйзенштейна и научный консультант восстановленной версии «Броненосца» Наум Клейман. Наум Ихильевич расскажет о том, как фильм появился и как повлиял на язык кино.

Зрительская премьера картины о бунте матросов состоялась 18 января 1926 года в московском электротеатре «Художественный». В 1958 году «Броненосец “Потемкин”» признали «лучшим фильмом всех времен и народов» по результатам международного опроса критиков в Брюсселе. До 1950-х революционная работа Эйзенштейна была запрещена в Великобритании.