Федор Двинятин выступит в Музее Набокова с лекцией о прозе религиозного диссидента Петра Паламарчука

18 ноября с лекцией в Музее Набокова выступит Федор Двинятин. Филолог, многолетний игрок «Что? Где? Когда?» расскажет о «Набоковском следе» в прозе советского и российского писателя, религиозного диссидента Петра Паламарчука.

Паламарчук — составитель четырехтомного перечня уцелевших и разрушенных московских храмов «Сорок сороков», впервые опубликованного в конце 1980-х. Он сочинял художественные и духовные очерки, рассказы и повести с бытописательством и жесткими насмешками.

Паламарчука и Набокова объединяют отсылки к предшественникам, современникам и событиям эпохи, которые нередко трудны для разгадывания. Начиная с первых своих произведений, Петр отзывался на Набокова: его словесность и заглавия, узнаваемые описания и построение целого, судьбу его личную и судьбу его рода.

Лекция о пересечениях двух авторов стартует 18 ноября в 18:30 на Большой Морской, 47. Билеты в продаже.

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