Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Федор Двинятин выступит в Музее Набокова с лекцией о прозе религиозного диссидента Петра Паламарчука

Разговор о «Набоковском следе» в текстах автора состоится 18 ноября.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома книги / Фото: Константин Бордюгов

18 ноября с лекцией в Музее Набокова выступит Федор Двинятин. Филолог, многолетний игрок «Что? Где? Когда?» расскажет о «Набоковском следе» в прозе советского и российского писателя, религиозного диссидента Петра Паламарчука.

Паламарчук — составитель четырехтомного перечня уцелевших и разрушенных московских храмов «Сорок сороков», впервые опубликованного в конце 1980-х. Он сочинял художественные и духовные очерки, рассказы и повести с бытописательством и жесткими насмешками.

Паламарчука и Набокова объединяют отсылки к предшественникам, современникам и событиям эпохи, которые нередко трудны для разгадывания. Начиная с первых своих произведений, Петр отзывался на Набокова: его словесность и заглавия, узнаваемые описания и построение целого, судьбу его личную и судьбу его рода.

Лекция о пересечениях двух авторов стартует 18 ноября в 18:30 на Большой Морской, 47. Билеты в продаже.

12+

Читайте также: Как Владимир Набоков интерпретировал Пушкина, Гоголя и Толстого? Рассказывает филолог Федор Двинятин

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: