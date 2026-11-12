Команда Individuum открывает новое издательство нон-фикшна «Тропы»

Команда издательства Individuum, закрывшегося в сентябре, запускает новое издательство нон-фикшна «Тропы», сообщила шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева. В портфель проекта войдут новые тексты, переиздания хитов Individuum, а также книги, которые готовили к выходу и не успели издать под старым брендом.

Individuum появился в 2015 году. Издательство специализировалось на интеллектуальном нон-фикшне и «визионерских» художественных текстах. С 2023 года контрольный пакет акций издательства перешел группе «Эксмо».

28 сентября этого года главный редактор Individuum Алексей Киселев объявил, что проект прекращает работу. Тогда сообщили, что книги, над которыми команда работала в последнее время, планируют выпустить в других издательствах.

Главным редактором нового проекта «Тропы» стал Олег Егоров, ранее ведущий редактор издательства Individuum. Оформлением займется арт-директор Максим Балабин, сотрудничавший с Individuum и «Афишей».

Сейчас «Тропы» готовят к выходу книгу Валерия Шубинского об авангардистах Зданевичах, исследование феномена K-pop от Ольги Лазаревой, новую работу Кати Колпинец о закрытых интернет-сообществах и «Искусство против искусственного» Жана-Франсуа Мартела о воображении в эпоху нейросетей с предисловием Донны Тартт. Из портфеля Individuum планируют переиздать бестселлер Дениса Пузырева «Новейшая история России в 14 бутылках водки».

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