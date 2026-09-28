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Книги

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Издательство Individuum прекращает работу

Книги, над которыми команда работала в последние месяцы, выйдут в других издательствах.

Flegere / Shutterstock

Книжное издательство Individuum прекращает работу. Об этом сообщил главный редактор Individuum Алексей Киселев в соцсетях проекта. Книги, над которыми команда работала в последнее время, планируют выпустить в других издательствах.

Individuum работает с 2015 года. В их издательском портфеле — «приключенческий» нон-фикшн и «визионерские» художественные тексты. С 2023 года контрольный пакет акций издательства принадлежит группе «Эксмо».

«В работе над книгами мы нередко обсуждали с авторами, как выстроить финал. Финал — это важно, это сложно, это ответственно. Хорош тот финал, к которому неизбежно вело в книге все, что до него. Лучшие и внятные финалы с точки зрения драматургии придумывает, как известно, реальность — сама, без посторонней помощи. И вот таким получился финал истории издательства Individuum. Как выразился бы великий поэт Александр Введенский, — внезапным, но не неожиданным», — написал главред Киселев.

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