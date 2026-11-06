Что читать в ноябре 2026-го: 20 отличных новых книг

Семь пьес Евгения Водолазкина, первый сборник стихов художника Виктора Пивоварова, дневник взросления автора литблокбастера «К себе нежно» Ольги Примаченко, биография Кэролин Бессетт-Кеннеди, роман Владимира Коваленко в сеттинге лиминальных библиотечных пространств, «Гарри Поттер» с точки зрения психиатрии и даже головоломки от Джейсона Стэйтема (нам это надо!) — Собака.ru рассказывает о книжных новинках, которые точно скрасят самый депрессивный месяц в году.
ГЛАВНОЕ
Виктор Пивоваров «Стихи и я» (18+)
Один из ключевых художников московского концептуализма выпускает первый поэтический сборник. Внутри — стихи разных десятилетий, как уже публиковавшиеся, так и еще не издавашиеся (их большинство!). Все они плоть от плоти пивоваровской художественной вселенной наряду с его картинами и альбомами.
Издательство музея «Гараж»
Евгений Водолазкин «Пародист. Пьесы для чтения» (16+)
Сборник из семи пьес Евгений Водолазкина. Каждую лауреат «Большой книги» и премии Собака.ru «ТОП50» предваряет собственным вступлением.
Так, в заглавной истории частный детектив Бубенцов приходит в загородный дом бывшей жены известного пародиста: артист погиб в автомобильной аварии три года назад, но обстоятельства его смерти вновь вызывают вопросы. Хозяйка живет с новым мужем — другом погибшего. Вместе с молодой спутницей сыщик начинает разбираться в давней истории, где семейные отношения тесно связаны с имущественными интересами.
«Редакция Елены Шубиной»
Мервин Уолл «Горемычный Фурса. Возвращение Фурсы» (18+)
Впервые на русском! Дилогия классика юмористического фэнтези — модернистское переосмысление ирландского фольклора в духе Джеймза Стивенза и Фланна О'Брайена.
В Ирландии Х века разбушевались дьявольские силы: монастырь Клонмакнойс, оплот праведности и благочестия, оказывается во власти бесов, фурий и суккубов. Настоятель спешно затевает обряд экзорцизма. Все бы ничего, вот только простодушный брат Фурса заикается и никак не может произнести нужное заклинание. Стоит монахам узнать об этом, героя изгоняют, и он отправляется в полный невзгод и опасностей путь по средневековой Ирландии.
«Подписные издания», перевод с английского Максима Немцова
Эдвард Джоунз «Знакомый мир» (18+)
Сложносочиненный исторический роман-обладатель Пулитцеровской премии рассказывает о семье фермера Генри Таусенда — бывшего раба, который удивительным образом сам становится причастен к торговле людьми. После смерти главы семьи плантация приходит в упадок, а обстановка вокруг накаляется: по слухам, грядет восстание.
«Фантом Пресс», перевод Марины Извековой
Джон Берджер и Сьюзен Сонтаг «Рассказать историю» (18+)
В сборник вошли совместные выступления и переписка обладателя Букеровской премии Джона Берджера и одной из самых провокационных интеллектуалок ХХ века Сьюзен Зонтаг. Они спорят о смыслах фотографии и сторителлинга, и это перекликается с их собственными эссе и прозой.
Ad Marginem, перевод Светланы Силаковой и Ирины Заславской
Анри-Пьер Роше «Жюль и Джим» (18+)
Роман Роше вдохновил режиссера Франсуа Трюффо на эталонный фильм французской «новой волны».
Париж, 1907 год. Австриец Жюль и француз Джим становятся друзьями. Их могла бы разлучить только женщина, в которую оба влюблены, но и она становится частью неделимого союза. Кстати, текст отчасти автобиографический: прототипы персонажей — сам журналист и коллекционер Анри-Пьер Роше, а также его друг, писатель Франц Хессель. Предисловие к этому изданию написал критик Максим Семеляк.
«Альпина. Проза», перевод Александры Васильковой
Надя Алексеева «Волово» (16+)
В новом романе финалистка премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Лицей» соединяет эпохи и места: 1914 год — с 2021-ым, деревню в новгородской глуши — с Петроградом-Ленинградом-Петербургом.
Волово — место, где все не то, чем кажется. Старинная усадьба ныне — спа-комплекс. Костя, специалист по Врубелю, должен реставрировать графский дом — но вместо этого пытается разгадать тайну девушки, едва не погубившей его здесь в юности. Николай, поклонник Дейнеки, «приехал в спа на майские» — но, выполняя задание Ордена, ищет в усадьбе что-то нужное Братству.
«Редакция Елены Шубиной»
Камиль Перрье «Кэролин Бессетт-Кеннеди. Честная история любви иконы стиля» (16+)
Книга для тех, кого не отпускает сериал «Американская история любви» шоураннера Райана Мерфи — впервые на русском выходит биография одной из самых влиятельных икон стиля XX века, супруги единственного сына президента Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди.
Французская журналистка Камиль Перрье пытается отделить миф от реальности и увидеть настоящую Кэролин Бессетт: женщину, которая любила, сомневалась, искала свободу, сталкивалась с испытаниями, предательствами, но смогла оставить яркий след в истории современной моды.
«Бомбора»
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Ольга Примаченко «Никто не знает, как правильно. Книга-дневник о том, что взрослеть не страшно» (18+)
Психолог, автор четырех бестселлеров общим тиражом 4,5 млн экземпляров и интервьюер Собака.ru (поговорила с актрисой Кариной Разумовской к выходу экранизации селфхелп-хита «К себе нежно»!) на собственном примере показывает, как расцветает реальная человеческая зрелость.
В двадцать лет она начала вести дневник. Два десятилетия спустя вновь открыла его, чтобы посмотреть на свою жизнь уже в сорок — а мы получили путеводитель по взрослению.
«Бомбора»
Мариса Мельцер «Сначала была Джейн. История женщины, которая подарила имя сумке Birkin» (16+)
Опираясь на многочисленные интервью и архивы, колумнистка The New Yorker и Vogue написала первую всеобъемлющую биографию Джейн Биркин (до этого мы штудировали ее «Дневники обезьянки» в двух частях!).
Мариса Мельцер прослеживает путь актрисы от юности в Лондоне 1960-х до триумфа и всенародной славы во Франции и за ее пределами, рассказывает о бурных романах (в том числе с режиссером Сержем Генсбуром), отношениях с дочерьми Кейт Барри, Шарлоттой Генсбур и Лу Дуайон. А еще поисках себя и неустанном стремлении к свободе.
«Бомбора»
Аня Гетьман «Сколько можно повторять» (18+)
Роман об отчаянном желании все исправить и границах личной воли. В нем главная героиня Аля расстается с парнем, и время начинает течь назад — от скандалов к первой искре.
«500 дней лета» есть у нас дома — и частично во Франции, где живет, переводит с французского на русский детские книги и пишет сценарии для компьютерных игр автор, выпускница сценарной мастерской Петербургской школы нового кино Аня Гетьман.
NoAge
Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов «Крупным планом: как смотреть кино» (16+)
Редактор видеоэссе «Кинопоиска» Даулет Жанайдаров и киновед, преподаватель ВГИКа и Московской школы кино Всеволод Коршунов (авторы нашего любимого подкаста «Крупным планом»!) рассказывают, как анализировать фильмы и сериалы. Например, разбирать тему и идею, драматургию и пространство кадра, замечать влияние монтажа, света, цвета, музыки и звука, находить цитаты и отсылки, различать жанры, стили и авторский почерк.
«Яндекс Книги», «Кинопоиск» и «Альпина нон-фикшн»
«Мы все вернемся на Монмартр. Поэты Прекрасной эпохи» (18+)
Сборник стихотворений, биографий и портретов (включая работы Амедео Модильяни и Пабло Пикассо) отражает переход от символизма к авангарду.
В начале ХХ века Монмартр был совершенно не похож на остальной Париж: ветряные мельницы, фермы, кабаре и тесные мастерские. Там жили и творили поэты и художники Макс Жакоб, Гийом Аполлинер, Андре Сальмон, Морис Утрилло, Франсис Карко, Блез Сандрар и многие другие. Об этом времени Пикассо писал: «Мы все вернемся в Бато-Лавуар. Потому что если мы и были счастливы, то только здесь».
Издательство Ивана Лимбаха, перевод с французского Аллы Смирновой
Эмине Садкы «Караван воронов» (18+)
Судьба робкого провинциального учителя, уставшего от бесцельности, однообразия и пошлости существования, меняется в один миг, когда нелепый инцидент во время публичного выступления толкает его отправиться на поиски новой жизни. Так начинается странствие Николая Тодорова по Лудогорию — малонаселенному самобытному краю на северо-востоке Болгарии. Но поиски смысла не сулят легкого пути, а чтобы обрести свой голос, герою предстоит испытать и счастье, и страдания.
NoAge, перевод с болгарского Антонины Тверицкой
Владимир Коваленко «Библиотека» (16+)
Философский роман-гипертекст, в котором мир предстает как бесконечная библиотека, а чтение превращается в опасное путешествие сквозь чужие истории.
В этом лиминальном пространстве оживают статуи, монстры, паранормальные явления и самое страшное — обычные люди, читатели. Автор размышляет, как устроена человеческая жизнь, с чем приходится сталкиваться на пути, насколько одинок человек и есть ли высшая сила.
АСТ
Эдуард Веркин «Площадь оружия» (18+)
Лауреат «Большой книги»-2025 продолжает цикл «Поток Юнга» и проясняет мир, описанный в атмосферном научно-фантастическом хорроре «Сорока на виселице».
Напомним: речь в нем шла о событиях на планете Реген, где Большое Жюри решало судьбу цивилизации, оценивая проекты, связанные с модификацией мозга, эволюцией и развитием физики. Известно, что новый релиз посвящен ранее засекреченной катастрофе на планете кибернетиков.
«Эксмо»
Евгений Цуркан, «Философия ужаса. Что пугает нас в мире и в самих себе» (16+)
Темные 2020-е: тревога о будущем, страх двойника в эпоху технологий, бесконечная лента чужой боли. Эпоха сама поставляет ужас. Кандидат философских наук и автор телеграм-канала «Телега Сенеки» Евгений Цуркан размышляет, почему и как нам страшно. А еще очерчивает «квадрат ужаса» — концептуальную карту, где то, что пугает нас в мире и самих себе, обретает место. А значит рационализируется и становится не таким уж страшным.
АСТ, издательский проект «Лед»
Сесар Пьер Кастанье «Темная сторона "Гарри Поттера". Травмы, скрытые за любимой историей, и как они повлияли на целое поколение фанатов» (16+)
Никакой магии — только реальность! Вместо привычного разговора о приключениях и фантастических тварях психотерапевт и психиатр Сесар Пьер Кастанье ведет расследование семейных сценариев, травм, чувства вины и обязательств, от которых невозможно отказаться.
В числе ответов, которые поттероманы наконец получат: что на самом деле движет Дамблдором и как устроена скрытая система насилия в мире Гарри Поттера.
«Бомбора»
Андрей Антсон «"Зенит". Клуб, ставший сердцем Петербурга» (16+)
Выпускник истфака петербургской «Вышки» Андрей Антсон собрал главные вехи в летописи сине-бело-голубых. Это долгожданное чемпионство, европейский триумф в 2008 году под руководством голландского тренера Дика Адвоката. А также рассказ о легендарных футболистах, фанатских традициях и прочих историях, которые невозможно свести к турнирной таблице.
«Бомбора»
+ Бонус:
«Головоломки от Джейсона Стэйтема» (18+)
Сборник привычных нам кроссвордов, судоку, лабиринтов, отличий, логических и математических задач (плюс задания про кнопочные телефоны, чтобы отказала ностальгическая железа!), только составленный максимально по-пацански — все в стиле брутального актера, ставшего мемом в России. И да, вопросы по биографии Стэйтема внутри тоже есть.
Запомни: всего одна ошибка — и ты ошибся…
«Бомбора»
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