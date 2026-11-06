Что читать в ноябре 2026-го: 20 отличных новых книг

Надя Алексеева «Волово» (16+)

В новом романе финалистка премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Лицей» соединяет эпохи и места: 1914 год — с 2021-ым, деревню в новгородской глуши — с Петроградом-Ленинградом-Петербургом.

Волово — место, где все не то, чем кажется. Старинная усадьба ныне — спа-комплекс. Костя, специалист по Врубелю, должен реставрировать графский дом — но вместо этого пытается разгадать тайну девушки, едва не погубившей его здесь в юности. Николай, поклонник Дейнеки, «приехал в спа на майские» — но, выполняя задание Ордена, ищет в усадьбе что-то нужное Братству.

«Редакция Елены Шубиной»