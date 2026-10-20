Ирина Оганова вступила в Союз писателей России

«Сегодня был очень важный день в моей жизни! У меня даже давление поднялось от счастья и радости! Спасибо всем, кто был на моем творческом вечере, спасибо за цветы и подарки, спасибо, что читаете мои книги. Я пишу их для Вас!» — поделилась писательница.

Ирина Оганова дебютировала как писатель в 2018 году сборником «Иллюзия счастья и любви», в 2019-м закрепила успех романом «Мы никогда не знаем» (и стала лауреатом ТОП50 Собака.ru!). Всего на счету автора почти десяток изданий.