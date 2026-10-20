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Книги

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Ирина Оганова вступила в Союз писателей России

Накануне членский билет ей вручил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский — на встрече в Доме книги, где также представили новую книгу Огановой «Разрешите представиться, меня зовут Саша».

Елена Резвова для Собака.ru

«Сегодня был очень важный день в моей жизни! У меня даже давление поднялось от счастья и радости! Спасибо всем, кто был на моем творческом вечере, спасибо за цветы и подарки, спасибо, что читаете мои книги. Я пишу их для Вас!» — поделилась писательница.

Ирина Оганова: «Ощущать себя автором книг в бессмысленных светских тусовках — очень пикантно»

Ирина Оганова дебютировала как писатель в 2018 году сборником «Иллюзия счастья и любви», в 2019-м закрепила успех романом «Мы никогда не знаем» (и стала лауреатом ТОП50 Собака.ru!). Всего на счету автора почти десяток изданий.

Как светский интроверт Ирина Оганова сделала из собственной пластической операции блокбастер-контент и стала амбассадором новой бьюти-искренности?

Люди:
Ирина Оганова

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