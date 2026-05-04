Как светский интроверт Ирина Оганова сделала из собственной пластической операции блокбастер-контент и стала амбассадором новой бьюти-искренности?

Мемуары откладываются, потому что вы снова молоды. Ждать ли нам от вас медицинскую новеллу?

Я сейчас пишу десятый роман. Моя героиня в связи со всевозможными жизненными обстоятельствами — измена мужа, даже не измена, а просто предательство, и прочими — идет на пластическую операцию. Как говорит ее подруга, если женщина пошла на пластическую операцию, значит, ищи, что у ее мужа вторая семья.

Это расхожий стереотип. Насколько пластика действительно маркер личных коллизий?

Конечно, маркер: каждый человек понимает, что если ты сделал пластическую операцию, значит, ты не удовлетворен собой либо у тебя что-то в жизни случилось. Там вариантов немного. Предательство мужа или появление молодого любовника. И третье — неудовлетворенность собственным видом. Третий пункт — иногда все равно следствие первых двух.

У вашего десятого романа уже есть название?

Это моя первая книга, у которой нет названия. Оно родится в конце, потому что я же не знаю, о чем я пишу. Я никогда не знаю. Так рождаются книги со своим смыслом. Но я люблю, когда ярко написано. Я часто записываю аудио собственных текстов, чтобы понять, меня это цепляет или нет. Текст должен цеплять, даже если это просто пост. Я не люблю бездушных текстов.

Давайте обсудим архетип вечной молодости в культуре. Вы же видели фильм «Субстанция»?

Да. Придумали какую-то историю. Но я не вижу в ней для себя ничего поучительного. Это просто хоррор, ужастик. Портрет Дориана Грея гораздо интереснее для меня.

Продали бы душу за вечную молодость?

Во-первых, это невозможно, потому что никто мне ничего не предложит. Помним, что я писатель-реалист. Но даже если последовать за мыслью — могла бы? Нет. Не смогла бы, потому что стала бы изгоем. Потом, я верующий человек. Плюс придется платить. Поэтому я уж лучше как все.

Есть фундаментальное исследование важнейшего для нашей беседы феномена — это книга Симоны де Бовуар «Старость», которую совсем недавно издали в Ad Marginem. Давайте на ней погадаем!

Так, страница 225. Третья строчка сверху.

«Пенсия и распад семьи делают положение старика одиноким, бесполезным, мрачным» — написал один французский социолог.

Так и есть, конечно. Пенсия — потому что ты лишаешься работы, ты лишаешься своего дела. Но мне это не грозит, я писатель. Распад семьи, да, но это тоже мне не грозит, потому что у меня очень дружная семья. Хотя на сегодняшний день моя старшая дочь живет в Москве, младшая — в Америке. Я не видела младшую, Анну, четыре года. Она учится в магистратуре. Но я пока не еду, потому что она слишком занята. Поэтому жизнь моя спокойна. Я окружена друзьями. Родители со мной, старшая дочь часто приезжает, у нее дача в Комарово. А то, что нет суеты — прекрасно. Я интроверт. Моя младшая дочь — в меня. Когда я ее спросила: «Аня, ты скучаешь?» Она говорит: «Мама, хочешь честно? Нет. Я вас всех очень люблю, но я не скучаю».

А как ваша дочь Аня — и вы — выражаете вашу любовь?

Общаемся каждый день, переписываемся, но «скучаем» — это нытье. Мы самодостаточные. Когда надо, сплочаемся, а когда не надо, мы не достаем друг друга. Анна с 12 лет проходит свой жизненный путь самостоятельно — училась сначала в Швейцарии, потом в Америке. Она так хотела.

Мои родители практически всю свою жизнь прожили за границей. Папа занимал важные посты: например, курировал в Венеции строительство кораблей на верфях. Я, в принципе, тоже самостоятельный ребенок. Я не могла жить с ними, будучи школьницей, приезжала в гости. Тогда такое время было — СССР. Мой брат жил с ними, потому что был еще дошкольником.

А как и зачем такой интроверт, как вы, назначил светскую жизнь собственной судьбой?

Поневоле! Но несмотря на то, что я интроверт, я очень люблю наряжаться, люблю ощущение востребованности, люблю нравиться людям. Это очень приятно. И приходится идти на жертвы. Ничего страшного. Да, я выхожу в свет. И да, я ухожу первой. У меня есть определенный тайминг получения информации и удовольствия. Я показалась, посмотрела, я со всеми поздоровалась и обмолвилась, мне больше нечего здесь делать. Мне неинтересно.

И я всегда нахожу время для одиночества. Уезжаю на дачу в Комарово. Гуляю, иду в ресторан. Я очень люблю ходить в ресторан одна.