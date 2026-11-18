Фрагмент «Особняк без единого темного угла»

Если выбрать правильную ночь, когда полная луна озаряет небосвод будто днем, и выйти на улицы Петроградки, надеясь найти нечто скрытое от дневной суеты, то на укромной улочке на карнизе элегантного особняка непременно увидишь стройную волоокую девушку. Тонкая ткань оплетает изящные ноги, лунный свет падает на плечи. Если прислушаться, то можно услышать, как девушка шепчет, что ночь нежна… но стоит только легкой туче, отбросив тень на крышу особняка, заслонить луну, как Она улетает с крыши… испаряется, словно тут Ее и не было вовсе. Она появляется здесь, лишь когда на особняк не падают тени. В этом тайна этого дома.

Единственный в Петербурге особняк без темных углов построили для человека, боявшегося теней. Но стоило только одной из них промелькнуть там — и хозяин немедля покинул дом.

Освоение Петербургской стороны отражало нравы своей эпохи. Парижский конец века, или декаданс, был отмечен кризисом традиционных ценностей в искусстве. Все популярнее становились мистика, оккультизм, интерес к потустороннему миру, заигрывание с темой смерти и темных сторон души. Где-то в Париже Шарль Бодлер уже написал «Цветы зла», и петербургские поэты шагали в ногу. Почти.

Поэт Иннокентий Анненский написал «Свечку внесли»:

Не мерещится ль вам иногда,

Когда сумерки ходят по дому,

Тут же возле иная среда,

Где живем мы совсем по-другому?

А Зинаида Гиппиус — «Молитву»:

Тени луны неподвижные…

Небо серебряно-черное…

Тени, как смерть, неподвижные…

Живо ли сердце покорное?

Кто-то из мрака молчания

Вызвал на землю холодную,

Вызвал от сна и молчания

Душу мою несвободную.

Выражаясь в прозе: бояться теней было ультрамодно — таков стиль жизни эпохи декаданса. Гиппиус написала это стихотворение чуть раньше того, как оккультизм и спиритизм стали массовым увлечением среди богемы. Широкую популярность они получили как раз когда и был построен особняк, о котором пойдет дальше речь. И если поэты писали о страхах теней стихи, то домовладельцы могли воплощать эти страхи в архитектуре.