Встречайте, исторический комикс о Смольном институте благородных (что?? да!) девиц. Эксклюзивно публикуем первую главу

Издательство «Поляндрия» готовит к выпуску (ждем в конце лета!) новинку об одном из самых узнаваемых и известных образовательных брендов России — Смольном институте благородных девиц! Ее авторы — Анна Русинова и Дмитрий Гусев — прочитали десятки (а может, и сотни!) книг об этом учреждении и воспоминаний его воспитанниц и пересказали их в формате комикса — через судьбы трех героинь с реальными прототипами, с юмором и без стереотипов. Собака.ru узнала у авторов, как создавались «Смолянки». А еще публикует (эксклюзивно!) первую главу и инструкцию по выживанию в институте благородных девиц.
Кто такие смолянки
Анна и Дмитрий: Смольный институт благородных девиц — один из самых узнаваемых и известных образовательных брендов России: его создала Екатерина II в Петербурге еще в 1764 году, о нем много писали, его воспитанниц — смолянок — рисовали художники, а само слово «смолянка» стало нарицательным.
Давно закрепилось представление (не без великой русской литературы), что смолянки — это или воздушные создания, плохо приспособленные к жизни, или жеманные девицы, ищущие любви и ахающие по любому поводу. Но за этим образом легко теряются сами девочки и неочевидная история института.
Инструкция по выживанию в Смольном институте благородных девиц
Да, смолянки годами жили затворницами вдали от семьи, много учились хорошим манерам и рукоделию, мало — арифметике и физике, готовились стать женами и фрейлинами. Но еще они много и тайно читали, дружили, ссорились, влюблялись, нарушали правила и запреты, боролись с очень жесткой дисциплиной, голодом и взрослыми.
История института — это не только форма, балы и благородное воспитание, но и история обычных подростков внутри совсем необычной школы. Об этом наша книга — о детях, попавших в один из самых удивительных, но при этом и страшных педагогических экспериментов эпохи — фабрику «новых людей и граждан».
Почему именно смолянки
Анна и Дмитрий: Мы хотели показать не историю института, а жизнь внутри него от первого лица. Поэтому главные героини комикса — Вера, Милица и Наташа: три подруги с реальными прототипами. А вот их приключения — уже художественная история. Вместе с ними читатель попадает в Смольный и узнает, как девочки там оказывались и пытались понять, кем хотят стать.
Вера Богданова
Одна из главных героинь комикса. Ее прототип — Вера Богдановская. Сначала она училась в Смольном институте, а позже — на Бестужевских курсах и в Женевском университете. Одна их первых женщин-химиков в России.
Прототип Милицы — урожденная черногорская княжна из династии Петрович-Негош. Тоже училась в Смольном институте, а затем вышла за внука императора Николая I — великого князя Петра Николаевича. Прототип Наташи — это сразу несколько выпускниц института, дочки офицеров, ставшие сиротами и попавшие в Смольный решением императора Александра II.
Еще нам интересно работать с историческими мифами и брендами, а в Петербурге много таких! И Смольный институт — как раз один из них. Нам было важно перетряхнуть стереотипы об этом учреждении. Например, все помнят, что там заседали большевики, но не помнят, что там также проводились костюмированные балы, которые посещал сам император со своей семьей.
Или, например, все представляют смолянок как беспомощных в жизни барышень, но настоящая институтская жизнь была гораздо жестче: по сравнению с ней придворные интриги оказывались не такими изощренными. Поэтому многие воспитанницы Смольного, став фрейлинами или оказавшись при дворе, добивались больших успехов.
Почему именно комикс
Анна и Дмитрий: «Смолянок» мы делали вместе с «Поляндрией» — издательством, которое много лет работает с детской и подростковой литературой и понимает, как разговаривать с молодым читателем без назидания и рассказов об историческом наследии. А еще мы хотели пошалить! Комикс отлично для этого подходит: можно пройти по институтским коридорам вместе с героинями, увидеть их занятия, шалости, наказания и тайные разговоры, пережить вместе с ними утрату и, может, влюбиться в красавца-поручика. При этом это все-таки приключенческий фикшн — с юмором, дружбой и ссорами, призраками и тайнами, но исторические детали не тормозят сюжет (кажется, мы прочитали все воспоминания смолянок!), а делают его мир настоящим.
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