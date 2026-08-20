Встречайте, исторический комикс о Смольном институте благородных (что?? да!) девиц. Эксклюзивно публикуем первую главу

Кто такие смолянки

Анна и Дмитрий: Смольный институт благородных девиц — один из самых узнаваемых и известных образовательных брендов России: его создала Екатерина II в Петербурге еще в 1764 году, о нем много писали, его воспитанниц — смолянок — рисовали художники, а само слово «смолянка» стало нарицательным.

Давно закрепилось представление (не без великой русской литературы), что смолянки — это или воздушные создания, плохо приспособленные к жизни, или жеманные девицы, ищущие любви и ахающие по любому поводу. Но за этим образом легко теряются сами девочки и неочевидная история института.