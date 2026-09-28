Любовь Аркус, Василий Степанов и Петр Лезников представят в «Подписных изданиях» серию-антологию «Сеанс. The Best»

1 октября в книжном магазине «Подписные издания» состоится презентация серии «Сеанс. The Best». Первые пять томов антологии, в которую вошли сборники текстов журнала «Сеанс» за разные годы, представят основательница проекта Любовь Аркус, редакторы Василий Степанов и Петр Лезников.

Запуск серии «Сеанс. The Best» приурочили к 35-летию журнала. «В книги вошли лучшие, главные, громкие тексты о фильмах и тенденциях — в том числе новые», — отмечают составители.

Первый том «Кино в углу комнаты» объединил публикации Василия Степанова о Сэме Пекинпе, Райнере Вернере Фасбиндере, Алексее Германе, каноне и нишах мирового кино. Во второй сборник вошли избранные тексты философа Михаила Ямпольского с отдельным корпусом о российских режиссерах (от Александра Сокурова до Киры Муратовой!). Также издали тома «Российское кино XXI века», «Мировое кино XXI века» (в двух книгах) и «Разговоры».

В ближайшее время серию дополнят книги по истории советского кино, мировой киноклассики и документалистики. С 1 октября можно будет оформить подписку на всю серию.

Презентация стартует 1 октября в 19:00 на Литейном, 57. Вход свободный, нужна регистрация.

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