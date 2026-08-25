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Пиджаки и эмигрантские издания Сергея Довлатова покажут на выставке «Пагубно универсален» к 85-летию с рождения писателя

Среди других экспонатов — работы сооснователя арт-группы «Митьки» Александра Флоренского.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля «День Д» / Фото: Марк Серман

3 сентября, в день 85-летия с рождения писателя Сергея Довлатова, в пространстве литературного музея «XX век» при Ледовом дворце откроют выставку «Сергей Довлатов. Пагубно универсален». В экспозицию войдут подлинные вещи литератора, в том числе пиджаки, которые принадлежали ему в эмиграции и вернулись в Россию уже после его смерти, а также два зарубежных эмигрантских издания с прижизненными публикациями Довлатова — книги предоставил на выставку коллекционер Александр Гачков.

Название проекта «Пагубно универсален» взяли из автобиографического рассказа Довлатова «Лишний». Первая, документальная часть выставки расскажет о ближнем круге писателя, о его ленинградских адресах и некоторых деталях биографии. Представят подлинные предметы мебели, авторские оттиски с иллюстрациями к знаменитому трехтомнику прозы Сергея Довлатова, выпущенному в 1993 году петербургским издательством «Лимбус-пресс», а еще к более позднему изданию четвертого тома «Малоизвестный Довлатов» (1996). Также в экспозицию вошел самиздат советского периода: архивный сборник стихов Глеба Горбовского «Семьдесят пять стихотворений. Стихи 1968–1969» и тексты Иосифа Бродского без датировки.

Предметы из собрания коллекционера Кирилла Авелева дополнят выставку графикой Александра Флоренского: афишами к персональным выставкам художника «Рисунки к Довлатову» и к фестивалю «День Д», впервые проведенному в 2016 году. Один из основателей арт-группы «Митьки», на открытии выставки Флоренский обсудит творчество и жизнь писателя с Кириллом Авелевым и главным фотографом Эрмитажа Юрием Молодковцом.

Вторая, художественная часть проекта стартует в октябре 2026-го. Студенты Французского института дизайна в Петербурге создадут работы, в которых переосмыслят творчество писателя с позиций своего поколения.

«Сергей Довлатов. Пагубно универсален» с 16:00 3 сентября до 9 ноября на пр. Пятилеток, 1. Вход по билетам музея.

6+

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