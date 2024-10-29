«Очень понравилось, напечатать не можем». Сборник о Сергее Довлатове (внутри — истории про отказы, компромиссы и безжалостную самокритику!) выпустил историк Лев Лурье

Андрей Арьев. Неформальная жизнь

ленинградских литературных журналов.

Меня попросили рассказать о неформальной жизни ленинградских журналов периода Довлатова. Но мы несколько отклонимся от этой темы, потому что рассказывать о жизни Довлатова и при этом все время что-то говорить о ленинградских журналах довольно скучно. Отношения были вполне однозначные: всем редакторам, так сказать, низшего звена произведения Сергея Довлатова нравились с самых первых его шагов. А он начал разносить свои произведения, свою прозу по приезде из армии, то есть году в 1966, и так делал до самого своего отъезда.

И вот при том, что к нему действительно очень хорошо относилось среднее звено (не главные редакторы и их замы, а редакторы отделов прозы), со многими у него были самые милые и приятельские отношения, но ничего из его прозы за эти более чем 10–12 лет ни в каких журналах напечатано не было. Были две халтурные публикации. Сережа, всю жизнь желавший стать профессиональным литератором, все-таки пошел на некоторый компромисс и написал два рассказа.

В одном из них дело происходило на каком-то заводе. Другой рассказ, более молодежный, был напечатан в «Юности». Помню, как Сережа принес мне журнал, там была хорошая фотография и подпись какого-то неизвестного недоброжелателя, который ему якобы послал телеграмму по поводу этого рассказа. На самом деле текст подписи под портретом был написан самим Довлатовым: «Портрет хорош, годится для кино, но текст — беспрецедентное говно». Таковы были его отношения с официальной литературой. Хотя он действительно очень хотел стать профессиональным писателем.

Его жизнь не совпала с жизнью его же приятелей, которые в начале 1970-х годов ушли в самиздат. Сергей никогда в самиздат свои произведения не передавал. Он был не против того, чтобы его где-то печатали в СССР. Вообще он хотел, чтобы все его произведения были напечатаны. И он их все свободно раздавал друзьям на вечеринках и посылал в литературные журналы. В двух словах ответ всегда был такой: «Напечатать не можем, хотя очень понравилось». Или наоборот: «Очень понравилось, напечатать не можем». Такова была его литературная жизнь с 1966 по 1978 год, когда он вынужден был уехать, почти сойдя с ума. Хотя никаких антисоветских произведений он никогда не писал, диссидентом или инициатором самиздата не был.