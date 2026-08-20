Антон Секисов представит новое эссе на четвертом Фестивале Казанской улицы

22 и 23 августа в Петербурге пройдет четвертый Фестиваль Казанской улицы. В течение двух дней кафе, рестораны, бистро, бары и культурные пространства от Невского проспекта до Фонарного переулка проведут концерты, дегустации, лекции. Среди хайлайтов программы — презентация эссе писателя Антона Секисова («Бог тревоги», «Комната Вагинова», «Курорт») о Казанской улице.

Фестиваль этого года посвятили «Теории дрейфа» французского философа и основателя ситуационистского движения Ги Дебора. Организаторы отталкиваются от понятия «психогеография» и предлагают превратить прогулку по привычным маршрутам в путешествие с остраненным взглядом и свежим восприятием.

Антон Секисов представит новый текст 22 августа в 16:00 в пиано-баре «Вчера и навсегда». Литератор посвятил эссе духу Казанской улицы, ее драматургии и одному из «гениев места» — писателю Юрию Тынянову. C 20:00 гостей «Вчера и навсегда» ждут фортепианные концерты.

Ресторан Santa Barbara 22 августа с 23:00 до 06:00 приглашает на вечеринку в эстетике голливудской афтерпати. Гости в дресс-коде получат свободный вход и флаер на коктейль «Секс на пляже». В dwntwn coffee 22 августа состоится встреча английского клуба, а 23 августа в 14:00 — шахматный турнир.

В кофейне «108» оба дня будет звучать музыка Сергея Рахманинова. Среди других заведений-участников: Alice Garden, AT 8/10, Gills, «Лузеры», Seto, «Чуфаня» и Bruno.

Ситуационистский Фестиваль Казанской улицы продлится с 22 по 23 августа. Подробная программа появится на сайте события и в соцсетях резидентов.