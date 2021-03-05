Как в Петербурге XIX века появился первый в Европе женский университет — и как это повлияло на феминизм в России и мире

Еще в XIX веке в Петербурге появилось первое в Европе учебное заведение, в котором высшее образование могли получить женщины. Бестужевские курсы выпустили множество великих ученых, писательниц и общественных деятелей, но сейчас о них известно мало. Чтобы это исправить, петербуржцы Анна Русинова и Дмитрий Гусев создали комикс «Бестужевки: первый женский университет», а иллюстрации для него нарисовала Татьяна Цырлина. Презентация книги состоится 8 марта в библиотеке Маяковского. «Собака.ru» Анна и Дмитрий рассказали, как, несмотря на огромное сопротивление, основательницы курсов смогли изменить историю борьбы женщин за право учиться в России.
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Дмитрий Гусев и Анна Русинова
Как начали работу над историей Бестужевских курсов
Анна: В магистратуре я писала диссертацию о женском образовании в XIX веке и заинтересовалась Бестужевскими курсами. Тема интересная, в ней много несправедливости — это цепляет и заставляет продолжать работу. История женского образования и борьбы за права в России почти не известна. Мы многое знаем о суфражистках в Британии, об американских феминистках, но мне хотелось рассказать о том, что происходило прямо здесь, в Петербурге.
Дмитрий: Мы вместе с Аней работали в Ассоциации выпускников СПбГУ, и вспомнили, что в 2018 году Курсам исполняется 140 лет со дня открытия. В итоге вместе с университетом и партнерами мы сделали большой выставочный проект «140 лет высшему женскому образованию в России»: это были и офлайн выставки в РОСФОТО, СПбГУ и Президентской библиотеке им. Б. Ельцина, и онлайн реконструкция жизни бестужевок на платформе «История России в фотографиях».
Зачем нужен комикс о бестужевках?
Дмитрий: После выставок мы задумались, что делать с огромным количеством наработанного материала. И вместе с издательством «Самокат» решили выпустить комикс.
Анна: Научные материалы о бестужевских курсах есть. А нам хотелось рассказать эту историю подросткам. Мне кажется, что у девочек должен быть пример женщин, которые учились, добивались успехов — даже в XIX веке. Я как-то была в кафе, а рядом сидели девушки и говорили: «А зачем нам вообще учиться? Прикольно было бы просто вышивать, играть на фортепиано и больше ничего не делать». У меня это вызывает возмущение: ведь раньше девушки не просто «ничего не делали», у них не было ни прав, ни возможностей. И множество женщин приложили огромные усилия для того, чтобы мы могли получать образование, за этим стояла настоящая борьба. Их достижения несправедливо забыты — и мне хотелось бы хотя бы немного эту справедливость восстановить. Если ты будешь знать, каким трудом отвоевывалось это право, то будешь больше его ценить.
Дмитрий: О бестужевках широкая аудитория не знает ничего. В учебнике истории одни мужчины — но ведь это искажение фактов. Когда произошла революция 1917 года, стали видны женщины — умные, образованные, они начали занимать руководящие должности, заниматься наукой. Но нет ответа на вопрос, откуда же эти женщины взялись. А они были выпускницами бестужевских курсов — оттуда вышли первые женщины-академики и профессора в нашей стране. Но этот кусок истории просто выбросили — и мы хотели его вернуть.
Как у женщин в России появился запрос на образование?
Анна: Наравне с мужчинами женщины смогли получать образование только после революции — с 1917 года. А Бестужевские курсы появились в 1878 году, тогда это было отдельное учебное заведение. Основная причина, почему женщины хотели получать высшее образование — это возможность работать и распоряжаться своей жизнью. Они хотели сами себя содержать.
Произошла отмена крепостного права, а за ним — массовое обеднение дворянства. До этого женщины переходили из семьи отца на содержание мужа, но теперь эта схема нарушилась. Дворянки были вынуждены искать работу, но вариантов у них было немного: они могли стать гувернантками, но их в таком количестве в стране было не нужно. И не всем это было интересно.
Создательницы Бестужевских курсов — Мария Васильевна Трубникова, Надежда Васильевна Стасова и Анна Павловна Философова, представительницы высшего света Петербурга. Начали они с помощи женщинам, которые приезжали в город на заработки: открывали ясли, общество дешевых квартир. Но они понимали, что это не решение проблемы. В воздухе витало понимание необходимости высшего образования для женщин. В гимназиях для девочек образование было сильно хуже, чем для мальчиков, их учили в основном французскому и музыке.
Что говорили о «женском вопросе» в Петербурге XIX века
Дмитрий: Это происходило в 1860-х, тогда появилась, как мы бы сейчас их назвали, «тусовка продвинутых дворян» во главе с Николаем Чернышевским. Он в своем романе «Что делать?» сформулировал, что женщина никому ничего не должна, может заниматься всем, чем хочет, она — свободный гражданин. После этого возник так называемый «женский вопрос». Общество разделилось на два лагеря: одни были согласны с Чернышевским, а другие говорили про скрепы и загнивающую Европу. Дискурс очень похож на нынешний.
Анна: Тогда же первые женщины появились на лекциях в Императорском университете, потому что выяснилось, что в правилах не прописано, что они не могут слушать преподавателей. Никто даже помыслить не мог, что им в голову может это прийти. Случился скандал, после которого уставы всех университетов России быстренько поменяли. Но потребность уже стала явной. И начался массовый отток женщин в Европу — там они получать образование могли.
Как Бестужевские курсы все-таки появились?
Дмитрий: 15 лет Трубникова, Стасова и Философова писали письма, собирали подписи и ходили к чиновникам. В итоге они добились того, что им разрешили открыть общие курсы для мужчин и женщин. Через два года стало понятно, что этого недостаточно. После этого запустились Владимирские курсы для девушек, но они тоже не давали желаемой полноты образования.
Анна: В итоге они получили разрешение на открытие высших женских курсов, которые неформально назывались Бестужевскими, по имени первого директора К. Н. Бестужева-Рюмина. Сначала курсы расположились в Александровской женской гимназии, а потом переехали на 10-ю линию Васильевского острова в свой кампус.
Никакой государственной финансовой поддержки курсы при этом не получили. Образование было платным, но этого все равно не хватало. Поэтому было создано «Общество для доставления средств Бестужевским курсам» — сейчас бы мы назвали это НКО при университете. Пожертвования им присылали со всей страны, о них писали все газеты. В то время это было невероятное событие, которое ломало общественную жизнь.
Какое образование давали курсы и кто там преподавал?
Дмитрий: На Курсах было два факультета: физико-математический и историко-филологический. Естественницы изучали математику, астрономию, биологию, физику и химию, а гуманитарии — языки, историю, философию, историю искусств. Предметы были такими же, как в Императорском университете. А с 1906 года на Курсах запустили новшество — предметы стало можно выбирать.
Анна: Более того, там работали те же преподаватели, что и в университете. Сначала часть из них поддерживала идею обучения женщин как будущих матерей — чтобы они передавали знания детям. Но постепенно они осознавали, что женщины могут заниматься наукой наравне с мужчинами. Эту идею активно поддерживали ученые, например, Менделеев и Бутлеров.
О противниках женского образования
Дмитрий: Противников Курсов и женского образования было очень много, гораздо больше, чем сторонников. Многие воспринимали саму идею женского образования как оскорбление. В прессе о курсистках писали: «Это не женщина, это дочь Каина, она аморальна по своей сути». Отец первой женщины-химика Ю. В. Лермонтовой известен тем, что сказал: «Я лучше увижу дочь в гробу, чем за скамьей в университете».
Анна: Чтобы уехать в Петербург учиться, женщины из других городов должны были получить разрешение отца или мужа. Но часто отцы были против, поэтому процветали фиктивные браки. Так, например, вышла замуж Софья Ковалевская.
Дмитрий: Многие жаловались на курсы, писали доносы в полицию, что у них там бордель или сплошь революционерки. Когда умер Александр II и на трон взошел Александр III, Бесстужевским курсам на три года запретили прием новых студенток. Но даже после восстановления приема, Курсы постоянно находились под надзором полиции и давлением.
Кого выпускали Бестужевские курсы
Анна: Первый выпуск был удивительным, в нем были писательницы, литературные критики, журналистки, математики, преподавательницы, женщины, которые занимались развитием образования для девушек. Например, Прасковья Наумовна Ариян запустила Женские политехнические курсы, на основе которых в дальнейшем был создан Политехнический университет.
Бестужевские курсы выпустили много астрономок, у них даже была своя обсерватория — единственная в мире, полностью обслуживаемая женщинами. Из известных, например, Пелагея Шайн — это первая в мире женщина, открывшая малую планету, а всего она открыла 19 малых планет.
Дмитрий: В советское время были очень известны писательницы-выпускницы курсов Ольга Форш и Александра Бурштейн. Сейчас их снова начали переиздавать. Были и художницы, актрисы. Но биологов, климатолов и других естественнонаучниц все-таки было больше, чем людей искусства.
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Высшие женские курсы. Надежда Николаевна Гернет на занятиях по аналитической геометрии. 1900-е. Неизвестный автор. Источник: russiainphoto.ru
Почему о достижениях бестужевок так мало известно?
Анна: Физиолог растений Варвара Александровна Бриллиант-Лерман изучала фотосинтез, и без ее вклада этой теории не было бы. При этом о ней не рассказывают в школе. Про Надежду Гернет сейчас в лучшем случае упоминают как об университетской преподавательнице, а она была первой женщиной, получившей докторскую по математике в России! А мы ничего толком не знаем о ее достижениях.
Дмитрий: История пишется мужчинами, и это происходит до сих пор. Недавно открыли новый элемент, и женщину просто вычеркнули из «Википедии», оставив мужчин. Когда все возмутились, оказалось, что именно она сделала всю основную работу.
У нас же еще была советская власть, которая не любила признавать достижения императорской России. Поэтому про Бестужевские курсы долго не упоминали, о них заговорили только в 60-е годы XX века, в оттепель. Тогда еще были живы последние бестужевки, и они стали собирать память о Курсах, выпустили несколько книг.
Как бестужевки повлияли на феминизм в России?
Анна: Курсы были неотъемлемой частью нового сознания, бестужевки состояли в женских союзах и объединениях. Курсистки были включены в политические кружки и боролись за изменения в обществе.
Дмитрий: Меня шокирует, что столько лет прошло с XIX века, а мы говорим все о том же: равных правах, справедливости, роли женщины. Я бы назвал русский феминизм осмысленным и благородным — и тогда, и сейчас. Собираются образованные люди и хотят менять мир вокруг ненасильственными методами. Вот даже мы делаем комикс.
Анна: Также поступали и бестужевки: развивали науку, давали возможность другим женщинам получать образование. Благодаря ним у нас сейчас возможностей намного больше. Я, например, могу свое имя поставить рядом с Диминым на обложку книги — хорошо же.
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