Как в Петербурге XIX века появился первый в Европе женский университет — и как это повлияло на феминизм в России и мире

Как у женщин в России появился запрос на образование?

Анна: Наравне с мужчинами женщины смогли получать образование только после революции — с 1917 года. А Бестужевские курсы появились в 1878 году, тогда это было отдельное учебное заведение. Основная причина, почему женщины хотели получать высшее образование — это возможность работать и распоряжаться своей жизнью. Они хотели сами себя содержать.

Произошла отмена крепостного права, а за ним — массовое обеднение дворянства. До этого женщины переходили из семьи отца на содержание мужа, но теперь эта схема нарушилась. Дворянки были вынуждены искать работу, но вариантов у них было немного: они могли стать гувернантками, но их в таком количестве в стране было не нужно. И не всем это было интересно.

Создательницы Бестужевских курсов — Мария Васильевна Трубникова, Надежда Васильевна Стасова и Анна Павловна Философова, представительницы высшего света Петербурга. Начали они с помощи женщинам, которые приезжали в город на заработки: открывали ясли, общество дешевых квартир. Но они понимали, что это не решение проблемы. В воздухе витало понимание необходимости высшего образования для женщин. В гимназиях для девочек образование было сильно хуже, чем для мальчиков, их учили в основном французскому и музыке.

Что говорили о «женском вопросе» в Петербурге XIX века

Дмитрий: Это происходило в 1860-х, тогда появилась, как мы бы сейчас их назвали, «тусовка продвинутых дворян» во главе с Николаем Чернышевским. Он в своем романе «Что делать?» сформулировал, что женщина никому ничего не должна, может заниматься всем, чем хочет, она — свободный гражданин. После этого возник так называемый «женский вопрос». Общество разделилось на два лагеря: одни были согласны с Чернышевским, а другие говорили про скрепы и загнивающую Европу. Дискурс очень похож на нынешний.

Анна: Тогда же первые женщины появились на лекциях в Императорском университете, потому что выяснилось, что в правилах не прописано, что они не могут слушать преподавателей. Никто даже помыслить не мог, что им в голову может это прийти. Случился скандал, после которого уставы всех университетов России быстренько поменяли. Но потребность уже стала явной. И начался массовый отток женщин в Европу — там они получать образование могли.