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В «Подписных изданиях» представят путеводитель «Петербург Балабанова». Презентует Петр Лезников — один из авторов книги

Мероприятие состоится 23 июля в 19:00. В программе — обсуждение того, как Петербург стал полноправным героем фильмов Алексея Балабанова.

Фото: Издательство «Сеанс»

Помимо Петра Лезникова, новинку представят фотограф Дмитрий Сироткин (его снимки сопровождают текст) и издатель Любовь Аркус, рассказали в пресс-службе «Подписных изданий».

В книге расскажут о местах, в которых режиссер Алексей Балабанов снимал фильмы «Счастливые дни», «Замок», «Трофимъ», «Брат», «Про уродов и людей», «Война», «Мне не больно», «Груз 200», «Кочегар» и «Я тоже хочу».

Главы, написанные Петром Лезниковым, дополнены киноведческими комментариями Андрея Карташова. Авторы выделяют в топографии балабановских фильмов «места-темы» и «места-образы»: вокзал, берег, рынок, баню, улицу, переулок, парадную и лестницу. В тексте они размышляют о том, каким город предстает на экране и что значил для режиссера его урбанистический ландшафт.

18+

«Петербург Балабанова. Путеводитель» — все о главных местах съемок культовых фильмов режиссера

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