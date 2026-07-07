Спектакль о Борисе Рыжем, фильмы Муратовой и Бакурадзе: стала известна программа «Лермонтов Феста» — 2026

С 13 по 24 июля в Петербург возвращается ежегодный фестиваль «Лермонтов Фест». Для читателей приготовили лекции, экспозиции и спектакли о Михаиле Лермонтове и связанных с ним героях. 13 и 22 июля прозвучат литературно-музыкальные программы, в которых стихи поэта исполнят под аккомпанемент.

В Библиотеке имени Михаила Лермонтова начнут работу сразу две выставки об авторе. 13 июля стартует проект «Я пустился в большой свет…» с работами участников Лермонтовского пленера 2026 года, 14 июля — выставка «Лермонтов. Фигура множества», на которой актеры, режиссеры, музыканты, музейщики и библиотекари представят свои представления о литераторе через книжные издания. Также 21 июля откроют экспозицию «История и культура Абхазии»: на вернисаже прочитают произведения Лермонтова на абхазском языке и представят альбом «М. Ю. Лермонтов в абхазской литературе».

На открытии выставки «Лермонтов. Фигура множества» 14 июля в 19:00 экскурсовод Ольга Хейфец выступит с лекцией «"Здесь есть какая-то щемящая, страдальческая нота…" Лермонтов в творчестве Киры Муратовой». В этот же вечер покажут мелодраму «Познавая белый свет», которую Муратова сняла в 1978 году.

16 июля в 19:00 в Белом зале Лермонтовки состоится лекция краеведа Ирины Тыхеевой «От мадригала Лермонтова до преклонения Дюма: Додо Ростопчина в кругу гениев». Слушатели узнают историю русской поэтессы, переводчицы, драматурга, прозаика и хозяйки литературного салона Евдокии Ростопчиной.

Театральный хайлайт фестиваля — спектакль «Рыжий. Конец записи» по мотивам произведений свердловского поэта Бориса Рыжего. 15 июля в 20:00 постановку петербургского театра «Zero» покажут в Городском театре (Галерная, 43).

Закроют «Лермонтов Фест» 24 июля в 19.00 показом байопика «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. В роли поэта — актер и стендап-комик Илья Озолин.

Вход на события в Лермонтовке (Литейный, 17‒19) свободный. Билеты на спектакль о Рыжем в продаже на сайте театра. Подробная программа фестиваля доступна в соцсетях библиотеки.

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