Альбом «Петербург в фотографии. Из коллекции музея "Росфото"» появится в книжных в июле

В издательстве «Бомбора» выходит книга «Петербург в фотографии. Из коллекции музея "Росфото"». Альбом объединит свыше 200 снимков советских и российских фотографов, которые показывают город: петербургские достопримечательности, хронику военных лет, жанровые сюжеты и повседневные зарисовки.

На страницах появятся кадры фотографов династии Булла, Бориса Игнатовича, Бориса Кудоярова, Евгения Халдея, Бориса Смелова, Леонида Богданова, Александра Китаева и Алексея Титаренко. Дополняют альбом культурологические и исторические справки, которые подготовила директор издательских и выставочных программ музея «Росфото» Анна Максимова.

«Росфото», реализует цикл проектов о визуальной истории Петербурга — Ленинграда. В музее проходила экспозиция «Петербург в фотографии XIX века» с фокусом на наследии Альфреда Лоренса, Альберта Фелиша и Карла Буллы. До 26 июля в залах можно увидеть новую выставку «История в двух веках», посвященную петербургской фотографии с дореволюционных времен до наших дней.