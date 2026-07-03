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Альбом «Петербург в фотографии. Из коллекции музея "Росфото"» появится в книжных в июле

Внутри — более 200 городских снимков династии Булла, Бориса Игнатовича, Бориса Кудоярова, Евгения Халдея, Бориса Смелова, Леонида Богданова, Александра Китаева и Алексея Титаренко.

«Бомбора», 2026

В издательстве «Бомбора» выходит книга «Петербург в фотографии. Из коллекции музея "Росфото"». Альбом объединит свыше 200 снимков советских и российских фотографов, которые показывают город: петербургские достопримечательности, хронику военных лет, жанровые сюжеты и повседневные зарисовки.

На страницах появятся кадры фотографов династии Булла, Бориса Игнатовича, Бориса Кудоярова, Евгения Халдея, Бориса Смелова, Леонида Богданова, Александра Китаева и Алексея Титаренко. Дополняют альбом культурологические и исторические справки, которые подготовила директор издательских и выставочных программ музея «Росфото» Анна Максимова.

«Росфото», реализует цикл проектов о визуальной истории Петербурга — Ленинграда. В музее проходила экспозиция «Петербург в фотографии XIX века» с фокусом на наследии Альфреда Лоренса, Альберта Фелиша и Карла Буллы. До 26 июля в залах можно увидеть новую выставку «История в двух веках», посвященную петербургской фотографии с дореволюционных времен до наших дней.

Сергей Компанийченко. Ангел над площадью, 2001
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Сергей Компанийченко. Ангел над площадью, 2001

Евгений Халдей. Белые ночи. 1950-е
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Евгений Халдей. Белые ночи. 1950-е

Борис Игнатович. Арка Главного штаба (вид на Дворцовую площадь). 1931
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Борис Игнатович. Арка Главного штаба (вид на Дворцовую площадь). 1931

«Петербург в фотографии. Из коллекции музея "Росфото"» появится на полках в июле. Предзаказ доступен в «Читай-городе», «Буквоеде» и Book 24.

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