Книги о Minecraft и советском трикстере вошли в лонг-лист премии «Просветитель» — 2026

Премии «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» объявили длинные списки 2026 года. За звание лучших научно-популярных книг сезона в этом году поборются 56 работ. Помимо основных категорий, в этот раз шесть изданий участвуют в спецноминации «Биография».

В основной номинации «Просветителя» соревнуются среди прочих новая монография Марка Липовецкого «Советский трикстер: культурное наследие цинизма», работа Александра Осадчиева «Этот неизвестный океан» и сборник очерков писателя и кинокритика Егора Сенникова «Расходящиеся тропы». В список вошли книги о Западной Германии после нацизма, политическом использовании понятия «гражданская война», философии после постмодерна и философии игры Minecraft.

В длинный список спецноминации «Биография» попала «Иосиф Бродский: годы в СССР. Литературная биография» Глеба Морева, а еще книга петербуржского историка литературы Александры Пахомовой «Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре». Также участвуют биографии «Палаццо Мадамы: воображаемый музей Ирины Антоновой» Льва Данилкина и «Муратова. Рецепты гармонии от Киры Георгиевны» Олега Ковалова.

На премию «Просветитель.Перевод» этого года отобрали русскоязычные версии работ «Бестиарии Средневековья» Мишеля Пастуро, «1837 год. Скрытая трансформация России» Пола Верта и «Вагнеризм: искусство и политика в тени музыки» Алекса Росса. Кроме того, среди 25 переводов номинировали свежее издание «Самая опасная книга: как "Улисс" Джойса навсегда изменил литературу» Кевина Бирмингема.

Полные лонг-листы доступны на сайте премии. Короткие списки объявят до конца сентября.

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