Алена Долецкая представит в «Подписных изданиях» новую книгу «Цвет и слово»

28 июня в книжном магазине «Подписные издания» состоится презентация новой книги Алены Долецкой «Цвет и слово». «Эта книжка родилась по одной простой причине: моей любви к цветам», — говорит автор про сборник-сад из 180 соображений с растительной графикой.

Алена Долецкая — первый главный редактор российского Vogue, публицист и креативный консультант. В загородной жизни она садовод, и печатный сборник вырос (и расцвел!) из напутствий с фотографиями цветов, которые Алена публиковала в своем телеграм-канале «Долецкая-Doletskaya».