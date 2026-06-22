Алена Долецкая представит в «Подписных изданиях» новую книгу «Цвет и слово»

Встреча состоится 28 июня.
28 июня в книжном магазине «Подписные издания» состоится презентация новой книги Алены Долецкой «Цвет и слово». «Эта книжка родилась по одной простой причине: моей любви к цветам», — говорит автор про сборник-сад из 180 соображений с растительной графикой.
Алена Долецкая — первый главный редактор российского Vogue, публицист и креативный консультант. В загородной жизни она садовод, и печатный сборник вырос (и расцвел!) из напутствий с фотографиями цветов, которые Алена публиковала в своем телеграм-канале «Долецкая-Doletskaya».
Среди других книг Долецкой — кулинарные «Утро. 50 завтраков», «Воскресные обеды», «Про варенье» и «К столу!». В 2017-м вышла ее автобиография «Не жизнь, а сказка» с воспоминаниями о семье, взрослении, любви, работе в журналах Vogue и Interview.
Новое издание «Цвет и слово» — источник подсказок, «игривых и грустных, умных и шутливых, мудреных и простеньких». В день встречи в «Подписных» можно будет приобрести набор, в который вместе с книгой входят иллюстрированные закладки и семена цветов из сада Алены.
Алена Долецкая
Автор книги «Цвет и слово» — в интервью Собака.ru (2025):
Мои отношения с садом начались давно — почти четверть века назад я посадила цветы на месте парковки у дома. И по итогу я могу только одно сказать: китайцы правы, говоря, что тот, кто сажает сад, сажает счастье. Потому что то, чему тебя учит сад, и то, что он тебе дарит в ответ, — это, конечно, феноменальная несоразмерность относительно затраченных усилий. Ты осенью делаешь некоторое количество движений и с весны начинаешь видеть жизнь в таком объеме красоты, изящества, игры, о которых ты и не подозревал.
Встреча начнется 28 июня в 18:00 на Литейном, 57. Вход свободный, нужна регистрация.
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