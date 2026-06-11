Блумсдэй во «Все свободны»! Книжный магазин отметит международный день джойсовского романа «Улисс»

16 июня в книжном магазине «Все свободны» отпразднуют Блумсдэй — международный ежегодный праздник любителей романа Джеймса Джойса «Улисс». С 11:00 до 19:00 в начале каждого часа друзья магазина будут зачитывать избранные фрагменты романа.

В марафоне участвуют:

Александр Карпюк — основатель нижегородского книжного «Полка» ;

— основатель нижегородского книжного «Полка» ; Юлия Горбатенко — актриса, драматург, соосновательница объединения «ЧеГо»;

— актриса, драматург, соосновательница объединения «ЧеГо»; Никита Филатьев — переводчик и составитель, участник группы «КФК ИЗДАТ»;

— переводчик и составитель, участник группы «КФК ИЗДАТ»; Дмитрий Скрябин — режиссер, актер Большого театра кукол;

— режиссер, актер Большого театра кукол; Любовь Беляцкая — основательница магазина «Все свободны»;

— основательница магазина «Все свободны»; актеры конно-драматического театра «ВелесО» Артем Баландин , Марта Ткачук и Илья Михайлов ;

, и ; Соня Цехнова — модератор книжных клубов, соведущая подкаста «Книжный сноп»;

— модератор книжных клубов, соведущая подкаста «Книжный сноп»; Наталья Шамина — актриса Театра имени Ленсовета и Инженерного театра «АХЕ».

К Блумсдэю этого года (во «Все свободны его отмечают в седьмой раз!) приурочили презентацию издания «Самая опасная книга: Как "Улисс" Джойса навсегда изменил литературу». В 19:30 работу Кевина Бирмингема, посвященную судьбе джойсовского романа, обсудят Любовь Беляцкая, переводчица Александра Глебовская и выпускающий редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Мария Ведюшкина.

В кофейне на базе магазина будут подавать спешл «Леопольд» — колд-брю с безалкогольным виски и лимоном, названный в честь героя Леопольда Блума. Также для читателей готовят мерч: лимонное мыло (которое Блум покупал в аптеке Суини), колготы «Молли» с цитатой из романа (названы в честь жены Леопольда), постер «Карта "Улисса"», пин «Joyce Division» и открытки.

Роман Джойса «Улисс» опубликовали в 1922 году, и его считают одним из самых сложных текстов в истории мировой литературы. Действие укладывается в один день, с девяти утра до трех часов ночи 16 июня 1904 года. Леопольд Блум передвигается по Дублину: посещает похороны школьного друга, работает, следит за любовником жены, мастурбирует на пляже, заходит в родильный и публичный дома, а затем возвращается домой.

Читатели спорят о том, кто главный герой романа: Блум или двадцатидвухлетний студент и поэт Стивен Дедал, которого писатель наделил автобиографическими и мифологическими чертами. Джойс выбрал для сюжета 16 июня, потому что именно в эту дату ходил на первое свидание со своей будущей женой Норой Барнакл.

Первое свидетельство о праздновании Блумсдэя относится к 1924 году: издательница «Улисса» Сильвия Бич написала автору о людях, которые «соблюдают день Блума». Со временем праздник масштабировался: ежегодно 16 июня издатели и читатели во всем мире повторяют путь Леопольда, по часам зачитывая любимые отрывки и употребляя ту же еду, что и герой.

В России Блумсдэй начали праздновать в 1995-м, через два года после выхода «Улисса» на русском. На первом празднике, который посетили переводчик романа Сергей Хоружий и писатель Виктор Ерофеев, выступил с перформансом художник Александр Бренер.

Петербуржцы соберутся вокруг культовой книги 16 июня на Некрасова, 23.

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