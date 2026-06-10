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В Петергофе пройдут книжные выходные «Чтение у моря»

В программе — бердвотчинг, мини-спектакль, беседы о дачах и садах.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»

12 и 13 июня в парке «Александрия» пройдут книжные выходные «Чтение у моря». Мероприятия свяжут с  читательскими традициями императорской семьи и условно разделят на два тематических дня: «Флора» и «Фауна». Среди спикеров — историк культуры Ксения Малич и краевед Александр Гачков, а дополнит программу мини-спектакль «Из жизни Петербурга на рубеже XIX–XX веков» по книге Дмитрия Засосова и Владимира Пызина.

В книжные выходные для посетителей проведут экскурсии по экспозиции «Петергофские дачники», местам семьи Романовых и точкам для наблюдения за птицами. Детей ждут на мастер-классы по чеканке из фольги, коллажам и изготовлению фетровых брошек, а взрослых — на маркет «Дома книги».

12 июня в 12:30 в шатре на лугу состоится встреча «Цветы жизни: парк как пространство понимания мира». Автор книги «Флора Александрии» Ольга Гаркуша поговорит с искусствоведом Ксенией Малич. В 14:00 там же Александр Гачков представит книги о дореволюционной дачной жизни петербуржцев.

13 июня в 12:30 специалист «Петергофа» по фауне Виктория Алканович и литератор Илья Бояшов проведут беседу «Наблюдая за птицами: взгляд орнитолога и писателя». В 16:30 желающих приглашают искать птиц «Александрии» на прогулке «Кто прячется в кронах?».

«Чтение у моря» продлится 12 и 13 июня с 10:00 до 17:00. Подробная программа и входные билеты доступны на сайте парка.

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