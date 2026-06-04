«Сеанс» открыл предзаказ на путеводитель «Петербург Балабанова»

Издательство журнала «Сеанс» выпустит путеводитель «Петербург Балабанова». В книге расскажут о местах, в которых режиссер Алексей Балабанов снимал фильмы «Счастливые дни», «Замок», «Трофимъ», «Брат», «Про уродов и людей», «Война», «Мне не больно», «Груз 200», «Кочегар» и «Я тоже хочу».

Авторы выделят в топографии балабановских фильмов «места-темы» и «места-образы»: вокзал, берег, рынок, баня, улица и переулок, парадная и лестница. В главах отрефлексируют, каким предстал город на экране и что значил для режиссера урбанистический ландшафт.