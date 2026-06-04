«Сеанс» открыл предзаказ на путеводитель «Петербург Балабанова»

448-страничное издание (с картой для прогулок!) придет из печати в июле.
«Мне не больно»
Издательство журнала «Сеанс» выпустит путеводитель «Петербург Балабанова». В книге расскажут о местах, в которых режиссер Алексей Балабанов снимал фильмы «Счастливые дни», «Замок», «Трофимъ», «Брат», «Про уродов и людей», «Война», «Мне не больно», «Груз 200», «Кочегар» и «Я тоже хочу».
Авторы выделят в топографии балабановских фильмов «места-темы» и «места-образы»: вокзал, берег, рынок, баня, улица и переулок, парадная и лестница. В главах отрефлексируют, каким предстал город на экране и что значил для режиссера урбанистический ландшафт.
С 1990 года кинематографист жил и работал в Ленинграде (после 1991 года — Петербурге). Среди его кинолокаций — Благовещенский мост, Витебский вокзал, Андреевский рынок, банный комплекс «Имбирь» и Смоленское лютеранское кладбище.
У «Петербурга Балабанова» будет 448 страниц. К книге прилагается карта, с которой можно самостоятельно пройти по следам киногероев.
На сайте «Сеанса» открыт предзаказ. Путеводитель поступит в продажу в июле.
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