Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

«Сеанс» открыл предзаказ на путеводитель «Петербург Балабанова»

448-страничное издание (с картой для прогулок!) придет из печати в июле.

«Мне не больно»
СТВ, 2006

«Мне не больно»

Издательство журнала «Сеанс» выпустит путеводитель «Петербург Балабанова». В книге расскажут о местах, в которых режиссер Алексей Балабанов снимал фильмы «Счастливые дни», «Замок», «Трофимъ», «Брат», «Про уродов и людей», «Война», «Мне не больно», «Груз 200», «Кочегар» и «Я тоже хочу».

Авторы выделят в топографии балабановских фильмов «места-темы» и «места-образы»: вокзал, берег, рынок, баня, улица и переулок, парадная и лестница. В главах отрефлексируют, каким предстал город на экране и что значил для режиссера урбанистический ландшафт.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой журнала «Сеанс»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой журнала «Сеанс»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой журнала «Сеанс»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой журнала «Сеанс»

С 1990 года кинематографист жил и работал в Ленинграде (после 1991 года — Петербурге). Среди его кинолокаций — Благовещенский мост, Витебский вокзал, Андреевский рынок, банный комплекс «Имбирь» и Смоленское лютеранское кладбище.

У «Петербурга Балабанова» будет 448 страниц. К книге прилагается карта, с которой можно самостоятельно пройти по следам киногероев.

На сайте «Сеанса» открыт предзаказ. Путеводитель поступит в продажу в июле. 

18+

Читайте также: Петербург Балабанова (с удобной картой!): Где снимали «Брата», «Мне не больно» и «Груз 200»?

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: