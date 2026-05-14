И Довлатов, и Филатов: библиотека Маяковского проведет фестиваль «200 лет русской сатиры»

В коллаборации с проектом «Арзамас» готовят лекции и выставку-ретроспективу.

Фото: Валентин Блох

Литературовед Валерий Шубинский выступит с лекциями о Сергее Довлатове и Леониде Филатове

1 июня в библиотеке Маяковского на Фонтанке откроют фестиваль «200 лет русской сатиры». С лекциями о творчестве и биографиях главных острословов русской литературы выступят филологи и историки. Во дворе библиотеки появится стендовая выставка — ретроспектива русской сатиры в датах, портретах и документах.

Героями проекта станут Михаил Салтыков-Щедрин с поэтикой критического реализма и обличительным пафосом, Аркадий Аверченко с кабаретными пьесами и фельетонами, Михаил Булгаков с фантастикой и иносказанием в сатирических новеллах, Сергей Довлатов и его «юмор — инверсия здравого смысла», Леонид Филатов со сказкой в стихах и эстрадными пародиями. О Довлатове и Филатове на завершающих лекциях программы расскажет литературовед Валерий Шубинский.

Маяковка организует фестиваль совместно с просветительским проектом «Арзамас». Выставку, экскурс которой начинается в XVIII веке с произведений Антиоха Кантемира, дополнят аудиогидом.

«200 лет русской сатиры» пройдут на Фонтанке, 44. Полная программа и регистрация на июньские лекции доступны на сайте библиотеки.

12+

