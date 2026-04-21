Глава СК поручил проверить книги Григория Остера на «сомнительные педагогические установки»

Тексты автора «Вредных советов» упомянули как негативный пример на заседании о борьбе с подростковой преступностью.

Григорий Остер. Вредные советы. Детская литература, 1991
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги детского писателя Григория Остера. На заседании о проблеме подростковой преступности и мерах помощи детям, пострадавшим от гуманитарных катастроф и вооруженных конфликтов, творчество автора «Вредных советов» упомянули как негативный пример, который содержит «сомнительные с педагогической точки зрения установки».

В ведомстве также обсудили собственные проекты по работе с молодежью. Как пишет пресс-служба, уже свыше 12 тысяч детей вовлекли в программу «Юный следователь».

Писатель, сценарист и драматург Григорий Остер наиболее известен по книге «Вредные советы» — сборнику юмористических советов детям, где автор с  иронией описывает сценарии хулиганского и абсурдного поведения. Отдельные тексты цикла выходили с 1983 года, а в 1990-м Остер опубликовал первый сборник.

В 2004 году по предложению администрации президента Григорий Остер стал автором текстов официального детского сайта «Президент России — гражданам школьного возраста». Помимо тематических разделов «Президент», «Россия» и «Кремль», на портале опубликованы «Уроки демократии».

