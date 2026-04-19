Благотворительный книжный фестиваль «Фонарь» проведут в пользу «Хосписа на дому» в Петербурге

Также до 23 апреля будет проходить сбор книг на продажу для большой благотворительной книжной барахолки. Все собранные средства направят в поддержку хосписа. Издания можно приносить в точки сбора по всему городу. Принимают детские и взрослые книги в хорошем состоянии, выпущенные после 2000 года.

Получить книги на фестивале можно за пожертвование в пользу «Хосписа на дому» — от 50 до 500 рублей за книгу. Помогать с выбором будут книжные блогеры, редакторы, писатели, критики и продавцы книжных магазинов. Гости, которые наберут книг на сумму от 2000 рублей, смогут поучаствовать в лотерее. Непроданные книги уедут в библиотеки при поддержке фонда «Помощь сельским библиотекам Русского Севера».

Сбор книг проходит в «Сообществе», независимых книжных магазинах «Перед прочтением сжечь» и «Во весь голос», в «Библиотеке друзей», в доме Еврейской культуры ЕСОД и издательствах «Самокат», «Гудвин» и «Дом детской книги», а также в кафе Cake & Breakfast на Манежном переулке, в баре и парикмахерской «Пиф-Паф», благотворительной кофейне «Эр.10» и магазине Imagine Club.